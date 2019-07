A Dunát ünneplik Szentendrén

A Duna mellett a víz kerül a középpontba a szentendrei Ister Napokon július 20-án és 21-én.

Európa második leghosszabb folyójának szentendrei ünnepén kiemelt szerepet kap a víz és a vizes programok – mondta el az MTI-nek Solymosi Heléna, a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. A Postás strandon mindkét napon gyermek- és vízisportprogramokat kínálnak: Zala György mesteredző, kétszeres olimpiai bronzérmes és világbajnok kenus vezetésével például a SUP (stand up paddle) deszkán való álló evezéssel ismerkedhetnek meg az érdeklődők, de prevenciós és egészség-tanácsadás is lesz.

Az idén 15 éves Ister Napok a helyi hagyományokra, a szentendrei nemzetiségekre és a népzenére épül – mondta az igazgató, hozzátéve, hogy a bemutatkozásoknak elsősorban a Duna korzó ad helyet, ahol szombaton az Opánke Szerb Hagyományőrző Kulturális Egyesület programja látható néptáncbemutatóval, tánctanítással és táncházzal a Zora zenekar közreműködésével. Este Szabó Enikő és népzenész barátai lépnek fel, a vendég Waszlavik László lesz. Vasárnap délután a Borsa Együttes koncertje és táncháza, valamint Tímár Sára és zenekara várja a vendégeket, este pedig a Parno Graszt koncertjét élvezhetik a látogatók.

Szombat este a szentendrei kuriózumnak számító zenés gyertyaúsztatás páratlan látványában gyönyörködhet a közönség

– emelte ki Solymosi Heléna -, a program este háromnegyed tízkor kezdődik, utána pedig a Guca Partyzans Band koncertje és táncháza várja az érdeklődőket a Duna-parton.

A Tourinform iroda szervezésében városi sétát is kínálnak, ezúttal a Dunáról, ahol motorcsónakból lehet megcsodálni Szentendrét, miközben megismerhető a város folyóval, hajózással kapcsolatos története is. A két „hajós séta” vasárnap délután indul, és ezek is – akárcsak a többi program – ingyenesek, azonban érdemes regisztrálni – hívta fel a figyelmet a kulturális központ vezetője.

Az Ister Napokra fejeződik be a Postás strand 100 millió forintos fejlesztése, így a látogatók már egy megújult szabadstrandot és játszóteres parkot vehetnek birtokba – tette hozzá.