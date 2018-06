A fiatal magyar és román irodalmárok egyre gyakrabban működnek együtt

A bukaresti Balassi Intézetben mutatkozott be a kolozsvári Helikon folyóirat.

„A kortárs irodalmak közti átjárhatóság elősegítheti a két nemzet közti párbeszédet” – mondta Karácsonyi Zsolt, a kolozsvári Helikon szépirodalmi folyóirat főszerkesztője a Krónikának. A lap Bukarestben a május végén megjelent, ifjúsági irodalommal foglalkozó számát mutatta be Bukarestben, az esemény apropóján készített interjúban pedig a fiatal magyar és román írók-költők közeledéséről, az irodalmi kapcsolatok szorosabbra fűzéséről és a román közönséggel való viszonyról is szó esett.

Karácsonyi Zsolt kiemelte, hogy „Nagyjából fele-fele arányban szokott jelen lenni a román és magyar közönség az ilyen rendezvényeinken, ezúttal inkább a magyarok érdeklődtek. Örvendek, hogy a bukaresti magyaroknak is be tudtuk mutatni kellőképpen a Helikon szerkezetét, sajátosságait, az ifjúsági irodalommal foglalkozó lapszámunkat.”

Karácsonyi Zsolt József Attila-díjas romániai magyar nyelvű költő, műfordító, színház- és irodalomkritikus, a kolozsvári Helikon című irodalmi folyóirat főszerkesztője, az Erdélyi Magyar Írók Ligája elnöke. A havonta két alkalommal megjelenő Helikon 1990-ben jött létre az Utunk jogutódjaként, a kolozsvári folyóiratkultúra gazdag hagyományainak folytatójaként.

Rámutatott, a Helikon Bukarestben nem szervez rendszeresen eseményeket, de Erdély- és Partium-szerte igen, és fontosnak tartják, hogy a bukaresti érdeklődőknek is bemutatkozzanak. „Bukarest különleges helyszín, igencsak szórványnak számít, de ilyen helyszínekre is el kell látogatni, ugyanakkor a román közösséggel is kell tartani a kapcsolatot.

A bukaresti magyarság sajátos helyzetéből kiindulva kell közelíteni bármihez, ami Bukarestben zajlik magyar vonatkozásban,

a Balassi Intézet és a Petőfi Ház is figyel arra, hogy a románságot is megszólítsa a rendezvényeivel” – mondta a főszerkesztő.

A portál felvetésére, mely szerint az irodalmi, kulturális kapcsolatok erősítése enyhítheti a nemzetek közötti feszültséget, Karácsonyi Zsolt azt mondta, hogy a Helikon talán a kortárs román irodalomból a legtöbbet megjelentető szépirodalmi folyóirat. Mint mondta, próbálnak kapcsolatot teremteni román kulturális intézményekkel és különböző irodalmi lapokkal is. „Általában a román és magyar irodalmárok is igyekeznek odafigyelni ezekre a szempontokra, mert bár megoldani nem tudunk mindent – nem is ez a fő célja az irodalomnak –, sok mindenben próbálunk segíteni. Az irodalom egésze pedig mindenképpen elősegítheti a párbeszédet” – mondta. A közeledést pedig a remek fordításkötetek is elősegítik.

„A kortárs erdélyi magyar irodalomból prózát is, verseket is ültettek át románra az utóbbi időben. Lassú folyamat zajlott az elmúlt 10-15 évben, viszont egyre jobban működik a dolog, a fordítások el is jutnak a célközönséghez, a szakmához.

Egész jó visszhangja van egy-egy kötetnek, mint például a két éve megjelent, fiatal erdélyi magyar költőket bemutató román nyelvű antológiának”

– mondta a főszerkesztő. A Csend, béke, perverziók, hepiend – Fiatal romániai magyar költők antológiája (Linişte, pace, perversiuni, hepiend – Antologia tinerilor poeți maghiari din România) című kötetben kilenc fiatal költő versei olvashatók, amelyeket Dósa Andrei fordított. „A 30 év alatti magyar és román irodalmárok egyre gyakrabban szerveznek, terveznek közös dolgokat, működnek együtt” – tette hozzá Karácsonyi Zsolt.

Borítókép: Karácsonyi Zsolt. Forrás: Maszol.ro/Kustán Magyari Attila