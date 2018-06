A Katolikus Kulturális Hetek a legfőbb szentségről szólnak majd

Az eucharisztia lesz az idei Katolikus Kulturális Hetek témája – közölte Mohos Gábor, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) titkára a testület nyári ülése után tartott sajtótájékoztatón csütörtökön Budapesten.

A szeptemberi programsorozattal a szervezők a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülnek.

A Nemzetközi Eaucharisztikus Kongresszus

A NEK egy világméretű ünnepségsorozat az Eucharisztia megismerésének és tiszteletének elmélyítésére. Célja katolikus keresztények tanúságtétele Isten szeretetéről a világ felé, illetve annak tudatosítása, hogy az Egyház életének és küldetésének forrása és csúcspontja az Eucharisztia. Erre utal a rendezvény mottója is: „Minden forrásom belőled fakad” (Zsolt 87,7). A következő kongresszusra Budapesten, 2020. szeptember 13-20. között kerül sor. 2017 pünkösdjétől hároméves lelkipásztori program indult, mely a felkészülést segíti a plébániákon, a közösségekben, családcsoportokban, ifjúsági közösségekben és más területeken. A NEK rendezői az előkészületi években is több országos és világméretű programot szerveznek, legutóbb egy olyan szentségimádásra invitálták a híveket, melyhez végül számos ország csatlakozott minden kontinensről. Júliusban sor kerül egy katolikus zenei táborra, ősszel Esztergomban pedig eucharisztikus konferenciát is rendeznek majd.

Forrás: a NEK honlapja.