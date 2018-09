A múlt évad elmaradt terveinek pótlására törekszik a kolozsvári magyar színház

A bemutatók sorát szeptember 28-án, a nagyteremben az eredetileg márciusra tervezett A velencei kalmár bemutatója nyitja majd, Tompa Gábor rendezésében.

Az elmúlt évadból finanszírozási nehézségek miatt elmaradt tervek pótlására törekszik a 2018/19-es évadban a Kolozsvári Állami Magyar Színház – jelentette be hétfői sajtótájékoztatón a társulat igazgatója.

Tompa Gábor igazgató az évadismertető sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, az intézmény anyagi helyzetének bizonytalansága miatt az új évad tervét javaslatként kezeli, melyet a jövő évi költségvetés függvényében valósít majd meg a színház.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A bemutatók sorát szeptember 28-án, a nagyteremben az eredetileg márciusra tervezett A velencei kalmár bemutatója nyitja majd, Tompa Gábor rendezésében.

Októberben számos fesztiválmeghívásnak tesz eleget a társulat. Az Adrian Sitaru által rendezett Illegitim előadás Szatmárnémetiben a Tranzit Fesztiválon, majd Bukarestben, a Nottara Színház által szervezett Fest(in) pe Bulevard nemzetközi színházi fesztiválon vendégszerepel.

Az Angyalok Amerikában című kétestés előadás az Országos Színházi Fesztiválra kapott meghívást, melyet október második felében rendeznek.

Közösségi színházi módszerekkel, fiatalokkal készített fókuszcsoportos interjúkra alapozva készül a színház második bemutatója, melyre november elején kerül sor. A Sipos Krisztina által vezetett projekt munkacíme Under Construction, központi témája a felnőtté válás. Az előadás a Román Kulturális Alap (AFCN) támogatásával valósul meg.

November 22-30. közt hatodik alkalommal szervezi meg a színház az Interferenciák Nemzetközi Színházi Fesztivált. Az idén kilencnaposra tervezett találkozóra tizenhat meghívott előadás érkezik Oroszországtól Litvániáig, Portugáliától Izraelig. A fesztivál témája – az első világháború százéves évfordulójának apropóján – a háborúk.

Az évad második felében mutatják be a Fiatal rendezők című pályázat nyertes produkcióit. Leta Popescu In(vizibil) című stúdióelőadását követően a pályázat másik két nyertes projektje, a Ioana Paun által javasolt Zsoldos, valamint az Andrei Majeri rendezésében készülő Las Meninhas is látható lesz.

Márciusban mutatja be a társulat Nagy Botond rendezésében Henrik Ibsen klasszikusát, a Nórát. Az évad végén mutatják be Frank Wedekind Lulu című drámáját Eszenyi Enikő rendezésében, valamint elkezdődnek Brecht Kurázsi mamájának próbái is. Az előadást Armin Petras, a berlini Maxim Gorkij Színház és a stuttgarti Schauspiel volt igazgatója rendezi a Drezdai Állami Színházzal koprodukcióban.

Borítókép: Az Illegitim című darab próbája a Kolozsvári Állami Magyar Színház stúdiószínpadán 2018. február 16-án. A néző a produkció korábban halszemoptikával elkészített, VR-szemüveggel (virtuális valóságot mutató szemüveggel) nézhető videofelvételét és a színpadi változatot egy időben követheti. Maga döntheti el, hogy a VR-szemüvegen keresztül nézi az előadást, és a virtuális kép egyik vagy másik részletére fókuszál, vagy leveszi a szemüveget, és a színpadon a más díszletek között mozgó és beszélő színészeket követi. A darabot Adrian Sitaru rendezte.

MTI Fotó: Biró István