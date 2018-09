A velencei kalmárt mutatja be a kolozsvári színház

Ez az előadás a rideg, profitorientált világ és a benne dúló szenvedélyes érzelmek ellentétére épít.

Shakespeare érezte a hatalmon lévők agresszivitását és azt, hogy ennek nincs köze a kereszténységhez, emelte ki A velencei kalmár egyik lényeges mozzanatát Visky András dramaturg. A sokrétű klasszikus szöveget Tompa Gábor rendezésében mutatja be a Kolozsvári Állami Magyar Színház társulata péntek este hét órakor. A következő előadás vasárnap este lesz.

Az előadás gerincét a keresztény velencei kalmár, Antonio és a zsidó uzsorás, Shylock közötti konfliktus képezi: a kalmár barátja kérésére hatalmas kölcsönt vesz fel az uzsorástól, aki zálogul a kereskedő testéből kér egy fontnyi húst. A kolozsvári előadás különlegessége, hogy januárig Viola Gábor lesz Antonio és Bogdán Zsolt alakítja Shylockot, január után viszont fordított szereposztásban is látható lesz a darab. Ez a szerepcsere – a „kés két oldala” – színészként is tanulságos volt, emelte ki a keddi sajtótájékoztatón Bogdán Zsolt színművész.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Tompa Gábor rendező szerint A velencei kalmár Shakespeare legbonyolultabb, legnehezebb darabja, amelyre rárakódtak a különböző korok, ideológiák értelmezési rétegei is. Ez az előadás a rideg, profitorientált világ és a benne dúló szenvedélyes érzelmek ellentétére épít. A műfaja szempont kérdése: vannak benne vígjátéki elemek, például pórul járt kérők, férfinak öltöző nők, de a rendezői szándék szerint ellentétes érzelmek egyidejű átélésére késztet.

Az előadás dramaturgja Visky András, aki a zsidógyűlölet központi témájára tért ki a sajtótájékoztatón. A szerzőnek nem lehetett közvetlen tapasztalata erről, mert Angliában már a 14. század elejétől tilos volt zsidóknak letelepedni. A kereszténység hagyományos antijudaizmusa, másság-gyűlölete mégis élt a nyelvben, az irodalmi toposzokban, Shakespeare ezt dolgozta fel. Shylock a sokadrangú polgár, akire a pénze miatt szükség van, de pillanat alatt áldozattá válhat, amint az előadásban ez meg is történik. Az uzsorás által követelt húsáldozat célja pedig a társadalom megleckéztetését célozza: Shylock számos megaláztatás után a lányát is elveszti, és azt szeretné, ha a teljes veszteség érzését mások is megtapasztalnák, mutatott rá Visky András.

A kolozsvári előadás Nádasdy Ádám friss, színpadon először 2016-ban bemutatott fordítását követi, amely nem próbál meg szépíteni, politikailag korrekt lenni, hangsúlyozták az alkotók. A szöveg modernsége ellenére megmaradt shakespearien bonyolultnak, sokjelzősnek, a megfelelő hangsúlyozásban Papp Márta budapesti beszédtechnika-tanár segített a színészeknek.

Borítókép / fotó: maszol.ro