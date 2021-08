Az a jó népdal, amit te is szeretsz

Teljesen új szemmel közelít a népzenéhez a Trilla, a népdal alternatív ünnepe. Legyen az altató, amit a nagymama dúdolt, vagy egy emlékezetes fellépő egy tehetségkutatón, a népdalok mindannyiunk életét megérintették már. A közös éneklés összeköt és felpezsdít, a népzene pedig az egyik legalapvetőbb táncos műfaj, amire bárki meg tud mozdulni. Ezt a közös élményt a Trilla nem megszokott módon hozza közelebb: többféle korosztályhoz, zenei ízléshez szól. A modern népdalünnepet szeptember 3 és 5. között Martonvásáron rendezi meg a város önkormányzata és a budapesti Hangvető.

A Trilla missziója, hogy megmutassa: a népdal összeköt, a népzene minden sallang és okoskodás nélkül zsigeri közös emlékünk, amiben a modern kor embere is ugyanúgy magára ismer, mint szüleink, nagyszüleink generációi. Ezért is közelít a fesztivál zenei koncepciója teljesen új irányból a népzenéhez: etnojazzel, a cappellával, magyar alterrel, klasszikus és modern zenével keveri, olyan fellépőket is színpadra állítva, akik a hagyományt friss szemmel közelítik meg.

Az ingyenes kültéri fesztiválnak Martonvásár festői parkja ad otthont. A Főtéren és a Brunszvik-kertben két színpadnál lehet majd koncerteket hallgatni és különböző családi, kreatív programokon részt venni, mellette pedig szabadon látogatható a vásártér, ahol kézműves portékák és izgalmas kézműves foglalkozások várnak.

Szabad tér Martonvásáron

A szabadtéri fesztivál line-upja az autentikus népzenétől az etnojazzen át egészen a magyar alterig terjed: fellép a Borbély-Dresch Quartet, táncra perdít a Bazseva, az Erdőfű és a Magos, bulizni marasztal az Anima Sound System. Hosszú idő után újra színpadra áll a Szomjas György és Ferenczi György által közösen megálmodott Betyárjáték, és fantasztikus játékával elvarázsol Balogh Kálmán és Lukács Miklós Cimbalomduója. A népdal összeköt – ez a közösségi, kapcsolódási élmény a szíve a Dalinda a cappella triójának és az Ötödik Évszak filmszerű, népdalokat párizsi sanzonokkal keverő hangzásvilágának is. Fellép a Martonvásári Fúvószenekar, lesz Néptáncgála is, ahol a Százszorszép Táncegyüttes, a Szeprence, a Régi Szépek és a Martonvásári Művészeti Iskola növendékei mutatnak be táncokat.

A koncertek két színpadon zajlanak majd Martonvásár főterén és a szemben található Brunszvik-kertben, a Kastély előtt elterülő zöld ligetben. A fesztivál zenés-táncos része védettségi és személyazonosításra alkalmas igazolvány felmutatásával látogatható. A vásárterületen, amit védettségi igazolvány nélkül is lehet majd látogatni, kézműves standok, vendéglátósok és kreatív gyerekprogramok is lesznek.

Boldog gyerekből boldog felnőtt

„Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország,” vallotta Kodály Zoltán – és vallja a Trilla is. Mesekoncerttel várja a gyerekeket Paár Julcsi és a Hangoló, a Klárisok, azaz Korzenszky Klára zeneterapeuta és mesepszichológus, továbbá fellép Enyedi Ági és Barátai formáció is. A koncertek között és után hagyományőrző gyerekfoglalkozásokkal várja a kicsiket a Kenderkóc, és számos nem-hagyományos workshop is várható: Budapesten kívül először debütál a Ledpuppets, amiben fényjátékkal keltik életre a bábokat, a Bélaműhely interaktív foglalkozása, ahol hangkeltő eszközökkel, hangszeres játékokkal ismertetik a résztvevőket, és végül de nem utolsó sorban a Bölcs Kavics, melynek célja, hogy kísérletezéssel és közös alkotással élménnyé tegyék a körülöttünk lévő világ megismerését és megértését.

A Trillát a nép- és világzenében európai viszonylatban is kiemelkedő Hangvető szervezi Martonvásár Önkormányzatával együttműködve. A Hangvető olyan nemzetközi világzenei showcase fesztiválokról ismert, mint a budapesti WOMEX, a Budapest Ritmo vagy a Pont fesztivál. Martonvásár komoly gyökerekkel rendelkezik a népi hagyományok fenntartásában – a város adott otthont a Magyar Népdal Napjának, és, ahogy a Trilla fellépői is mutatják, a martonvásáriak közül rengetegen néptáncolnak, zenélnek, énekelnek. A főváros és Székesfehérvár között fekvő város a gyönyörű Brunszvik-kastélyról és annak zöld parkjáról ismert, ami a családokkal, barátokkal, gyerekekkel közös kikapcsolódás tökéletes helyszíne.

