Az anyák megmentőjéről nyílt tárlat

A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum vándorkiállítása végigjárja majd az országot.

Semmelweis Ignác születésének 200. évfordulója tiszteletére a kormány a 2018-as évet Semmelweis-emlékévvé nyilvánította. A sorsfordító felfedezést tevő orvos nevét viselő múzeum a jubileum alkalmából Semmelweisnek az UNESCO Világemlékezet listájára 2013-ban felkerült tudományos életművét és a szülészet történetét szeretné a figyelem középpontjába állítani. Ennek egyik első lépése a Saját kezűleg című kamarakiállítás, mely egyelőre a a szülőház család által hajdan lakott traktusában, később vándorkiállítássá alakulva országszerte látható lesz.

Semmelweis Ignác (Buda, 1818 – Bécs, 1865) Szülész és nőgyógyász, egyetemi tanár, a gyermekágyi láz kóroktanának megfejtője. Budán született, az egyetemet Pesten és Bécsben végezte, orvosdoktori, majd sebész- és szülészmesteri oklevelet Bécsben szerzett. Pályája kezdetén is itt működött, klinikai és kórbonctani megfigyelései alapján itt dolgozta ki a gyermekágyi láz prophylaxisát. Hiába ért el a klinikán látványos eredményeket a halálozások visszaszorítása terén, felismeréseivel és intézkedéseivel heves vitákat váltott ki, súlyos konfliktusokat kellett vállalnia. 1850-ben hazatért és a pesti Rókus-kórházban vállalt fizetés nélküli főorvosi állást. 1855-ben a pesti egyetemen a szülészet professzora lett. Megrendült idegállapota miatt 1865 nyarán elmebaj tüneteivel egy bécsi elmegyógyintézetbe szállították, ahol tisztázatlan körülmények között hamarosan meghalt. Tanítása feledésbe merült, csak Pasteur és Lister fellépése után kezdtek visszaemlékezni arra, hogy az asepsis elveit már Semmelweis hirdette és gyakorolta. Az elismerést csak az utókortól kapta meg. (Benedek István nyomán) Forrás: baratikor.semmelweis.hu

Horányi Ildikó, a tárlat kurátora a Kultúra.hu-nak elmondta: „A tárlat részben arra koncentrál, hogy azokból a Semmelweishez köthető dokumentumokból nyújtson válogatást, amelyeket a nagyközönség ritkán láthat állagvédelmi okokból, így több olyan kéziratot is bemutatunk, amelyet a tudós saját kezűleg írt, és aláírásával is ellátott. Az iratokon alkalmazott saját kezűleg frázis erre utal, de áthallással is bír.

Utal Semmelweis felfedezésére, melyben bizonyította, hogy az egészségügyi személyzet, köztük maguk a szülőorvosok is saját kezeikkel viszik át a fertőzést okozó kórokozókat a szülőanyákra.”

„A szeptemberben vidékre induló kiállításunkban a vitrinekben bemutatott anyagok bővülnek majd képi formátumban egy nagyobb szabású vándortárlattá, mely tematikájában az életmű szemléltetése mellett a tudósra rakódó kultuszelemekre is nagyobb súlyt fog fektetni” – tette

A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum a Múzeumok Éjszakája keretében új szülészettörténeti kiállítással jelentkezik majd: A szülészet születése egész évben látogatható marad.

