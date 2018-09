Bárki megnézheti a világhálón Vidnyánszky Attila Bánk bánját

A Nemzeti Színház igazgatója által rendezett előadás fél éven át elérhető lesz az OperaVision weboldalán – közölte a Magyar Állami Operaház pénteken.

A Bánk bán angol, német és francia feliratozással olyan kiváló énekesek előadásában érhető el online, mint Molnár Levente, Komlósi Ildikó, Szemere Zita, Bakonyi Marcell és Balczó Péter. Az Opera Zenekart és az Énekkart Kocsár Balázs vezényli. Az egy éve bemutatott produkció különlegessége, hogy szövege és zenei anyaga a mű ős- és a baritonváltozatára támaszkodva, Erkel Ferenc eredeti szándékai mentén jött létre.

A 17 ország 29 intézményének bevonásával, az Európai Unió finanszírozásában megvalósuló OperaVision projekt célja, hogy minél többen megismerjék a nemzetközi operaélet különböző előadásait. A Magyar Állami Operaház először 2017 decemberében tette fél évig hozzáférhetővé a weboldalon egyik produkcióját, Humperdinck Jancsi és Juliska című meseoperáját Rafael L. Villalobos rendezésében. A darabot mintegy ötezren, azaz körülbelül négy operaháznyi néző tekintette meg világszerte.

A budapesti Opera mellett Európa olyan patinás intézményeinek előadásai is megtalálhatók a weboldalon, mint az olaszországi Teatro di San Carlo, a Teatro dell’ Opera di Roma, a spanyolországi Teatro Real, a párizsi Opéra Comique, a londoni Royal Opera House és a németországi Komische Oper Berlin. Donizetti, Händel, Verdi, Mascagni, Bellini és Wagner klasszikus alkotásai mellett Offenbach Kékszakáll című operettje és Bernstein Trouble in Tahiti című egyfelvonásos operája, valamint koncertek és egy énekverseny is szerepel a kínálatban.

Borítókép: Komlósi Ildikó Gertrud szerepében Erkel Ferenc Bánk bán című, Vidnyánszky Attila által rendezett operájában

MTI Fotó: Koszticsák Szilárd