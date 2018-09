Díjazták Bucsi Réka Solar Walk című filmjét

Elnyerte az Ottawai Nemzetközi Animációs Fesztivál rövidfilmes kategóriájának fődíját Bucsi Réka Solar Walk című alkotása, amely ezzel kvalifikálta magát a 2019-es Oscar-díjra esélyes filmek közé.

A fesztivált, amelyre 84 országból közel 2500 nevezés érkezett, szeptember 26. és 30. között rendezték meg a kanadai fővárosban. A szemlén 110 alkotás versenyzett, köztük a Solar Walk, amely végül megkapta a rövidfilmes kategória fődíját, a Nelvana Grand Prize-t.

A zsűri indoklása szerint magával ragadó alkotás a játékos animáció, amely egy színes, végtelen lehetőségeket keltő utópikus világba kalauzolja a nézőt – írja a közlemény.

Bucsi Réka eddig három kisfilmet készített, és mindháromnak esélye volt az Oscar-díj elnyerésére. A 2014-es Symphony no. 42 rákerült az Oscar-díj tízes szűkített listájára, a 2016-os Love című alkotást Európai Filmdíjra jelölték.

A Solar Walk című alkotást Bucsi Réka eredetileg egy dán zenekar, az Aarhus Jazz Orchestra koncertjének háttéranimációjaként hozta létre, majd ebből készült a fesztiválozására szánt rövidfilm. A film zenéjét Mads Vadsholt szerezte, a hangdizájnere Bucsi Réka állandó alkotótársa, Lukács Péter Benjámin volt, producere Morten Thorning, a The Animation Workshop igazgatója, koproducere pedig Claus Toksvig, a dán Norlum (A tenger dala, A messzi Észak) animációs stúdió producere.

A Solar Walk Bucsi Réka két korábbi filmjéhez hasonlóan a Berlinalén debütált, ahol elnyerte az Audi Short Film Award-ot. Világpremierje óta több mint 50 fesztiválon vetítették. Többek között megkapta az Indie Lisboa rövidfilmes nagydíját, a birmingham-i Flatpack Filmfesztivál legjobb rövidfilmjének járó díját, és a szerb Animanima Nemzetközi Animációs Fesztivál nagydíját is.

A 2019-es Oscar-gála animációs rövidfilm kategóriájában két magyar esélyes is van, Bucsi Réka filmjén kívül Andrasev Nadja A nyalintás nesze című diplomafilmje, amely tavaly a New Orleans-i Filmfesztivál animációs fődíját hozta el. A két animáción kívül Kovács István Ostrom című diplomafilmjének is esélye van bekerülnie az élőszereplős rövidfilmes kategória jelöltjei közé, ugyanis nemrég diák Oscar-díjat nyert – olvasható a közleményben.

Borítókép: Bucsi Réka a 2018-as Berlinalén mond beszédet.

Forrás: AFP / Frederic Kern / Geisler-Fotopress / Geisler-Fotopress / DPA

