Díjnyertes filmek, premier előtti vetítések: jön a Mozinet Filmnapok

Október 20. és 23. között érdemes lesz a fővárosi és vidéki artmozikba látogatni: többek között lengyel zenészszerelem, Silvio Berlusconi pályája vagy épp a kolumbiai kábítószer-kereskedelem gengszterei is megelevenednek a filmvásznon.

Az idei program premier előtti filmjei között van például Paolo Sorrentino legújabb, Silvio Berlusconiról szóló alkotása. A Silvio és a többiek című film a rendezőtől megszokott vizualitással, zenével és humorral mutatja be Toni Servillo főszereplésével a modern Olaszország leghosszabb ideig hivatalban levő miniszterelnökét – írják közleményükben a Filmnapok szervezői.

A lengyel Pawel Pawlikowski előző filmjével, az Idával Oscar- és BAFTA-díjat, valamint öt Európa Filmdíjat is nyert. Ez a film éppúgy vetítésre kerül, mint a rendező legújabb munkája, a Hidegháború. Az évtizedeken és országokon átívelő szerelmi történetben két lengyel zenész kapcsolata bontakozik ki, akiket egy idő után elválaszt a férfi disszidálása. Ezt követően Európa különböző pontjain keresztezik egymás útját, és hiába telnek az évek, a köztük lévő vonzalom csak erősödik.

Az Oscar-díjra jelölt A kígyó ölelése alkotói, Cristina Gallego és Ciro Guerra ezúttal is különleges témát dolgoztak fel: a megtörtént eseményeken alapuló Az átkelés madarai című dráma egyszerre gengszterfilm a kolumbiai kábítószer-kereskedelemről de fontos dokumentuma a bennszülött tradícióknak is.

Látható lesz továbbá Ziad Doueiri A sértés című alkotása, amely az első Oscarra jelölt libanoni film. A nemzetközi elismerések egyaránt köszönhetők a végig fenntartott, thrillerekhez fogható feszültségnek és az alkotásban bemutatott aktuális emberi és társadalmi problémát kirajzoló személyes történeteknek – olvashat a közleményben.

A kétszeres Oscar-díjas rendező, Asghar Farhadi Mindenki tudja című első, nemzetközi stábbal forgatott thrillerében Penélope Cruz és Javier Bardem kapta a főszerepet. Egy ártatlannak tűnő esküvő estéjén egy lány eltűnése és az utána való nyomozás évtizedes ellentéteket és titkolt szerelmeket hoz a felszínre. A filmnapok programjában Farhadi előző munkája, Az ügyfél is szerepel.

A magyar sikerfilmek között látható lesz Enyedi Ildikó Oscar-díjra jelölt Testről és lélekről című munkája, valamint Nemes Jeles László Oscar-díjas Saul fia című filmje, valamint a Velencében FIPRESCI-díjjal kitüntetett, a jövő évi magyar Oscar-díj nevezettje, a Napszállta.

A rendezvény budapesti helyszíne idén is a Puskin mozi lesz, de a hagyományoknak megfelelően a vidéki art mozik is csatlakoznak a programhoz Békéscsabán, Debrecenben, Győrben, Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsen, Szegeden, Székesfehérváron, Szentendrén, Szolnokon, Szombathelyen és Veszprémben is.

A vetítéseket a filmekhez szervezett beszélgetések, közönségtalálkozók és sok további színes program egészíti ki.

