Erdély és az anyaország legjobb filmjeit láthatja a közönség 12 városban

Október 3. és 7. között zajlik majd a Filmtettfeszt – Erdélyi Magyar Filmszemle Kolozsváron: az idén 18. alkalommal megrendezett szemle immár „nagykorúvá” vált.

Zágoni Bálint, a szemle főszervezője elmondta, a bűvös 12-es szám jegyében idén is 12 erdélyi helyszínen szervezik meg a továbbra is ingyenes fesztivált, amelyet a bőség zavara jellemez: számos magyar és erdélyi filmújdonság, nagyjátékfilm, dokumentumfilm, rövidfilm, különleges előadás és kiállítás, gyerekeknek szóló program is gazdagítja a kínálatot – számol be minderről a Krónika.

Mint írják, Temesváron 10–11-én, Aradon 12–13-án, a többi településen – Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Kézdivásárhely, Kovászna, Nagyszeben, Nagyvárad, Sepsiszentgyörgy, Szatmárnémeti, Székelyudvarhely, Tordaszentlászló, Méra – jövő héten várja a filmbarátokat a szemle. A szervezők kiemelték,

a szemle Sárga Csikó díját, az életműdíjat idén Sára Sándor, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-nagydíjas és Balázs Béla-díjas operatőr, filmrendező kapja.

„Úgy látom, van egy magyar filmes trend, hogy történelmi témájú filmeket kezdenek feldolgozni, ez kisjátékfilmekben is fel-felbukkan” – fejtette ki Jakab Benke Nándor szervező a Filmgalopp rövidfilmkínálatáról szólva, hozzátéve, hogy a Filmgaloppnak nagyon erős és sokszínű a mezőnye. Mint elmondta, 8 erdélyi fikciós film verseng az egymillió forintos fődíjért, a legtöbb közülük friss államvizsgafilm.

A zsűriben idén Deák Kristóf Balázs Béla-díjas filmrendező, az Oscar-díjas Mindenki című rövidfilm alkotója, Pápai Zsolt filmkritikus, filmesztéta, valamint Osváth Gábor producer foglal helyet.

A fesztiválon a magyar filmes termés újdonságai közül olyan nagyjátékfilmeket láthat többek közt a nagyérdemű, mint Csuja László Virágvölgy című filmje, Szász Attila Örök tél című alkotása, amelyet az alkotók, valamint a Gulág-szakértő Murádin János történész részvételével vetítenek. De vetítik a Filmtettfeszten Kenyeres Bálint Tegnap című filmjét is, Vlad Ivanov román színésszel a főszerepben, valamint Lengyel Balázs Lajkó, cigány az űrben című alkotását.

A szervezők több különlegességet is kiemeltek a kínálatból, ilyen például a Márton Áron életéről szóló, A püspök reggelije című, 53 perces dokumentumfilm, amelyet 2007 óta készít Zágoni Balázs.

A Filmtettfeszt több filmes és fotós ínyencséget kínál: a szervezők kiemelték azt az előadást, amelyet Szebeni Zsuzsa színháztörténész tart a Sapientia egyetemen Az apacsnő szerelme című, 1913-ban készült kolozsvári némafilmről, a korabeli sajtóból is ismert moziszkeccs fotói most első ízben kerülnek a közönség elé. Egy különleges is tárlat is várja a nagyérdeműt: az Erdély kolozsvári szemmel című kiállításon nyolc évtizeddel ezelőtti műtermi fotók, erdélyi városokról készült képek, sokszorosításra előkészített képeslap-negatívok lesznek láthatóak.

A szemle részletes programja a filmtettfeszt.ro honlapon olvasható.

