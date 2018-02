Három év után új albummal jelentkezik az EDDA Művek

A „Dalok a testnek” és „Dalok a léleknek” című korongok 2018. február 8-tól vásárolhatók meg a MOL benzinkutakon.

Az Edda Művek három év után jelentkezik új albummal, amely a csapat történetének második dupla lemeze. A 33. nagylemez dalai között lírai és lendületes rock számok is helyet kaptak. A 22. vadonatúj dalt is tartalmazó két korong ugyan tartalmilag különbözik, ám mégis kiegészítik egymást: a mély mondanivalók a lélekre hatnak, a gyors ritmusok pedig a testet forrósítják fel.

A „Dalok a testnek” című korong 12 dala egyfajta kronológiát (sorrendet) tartalmaz: a „33.” című dal a kezdetekről szól, a „Nem adom” című pedig a mostani időkre jellemző és elvárt hovatartozásunkról ad mértéket. A többi dal az életünkről, életetekről szól, a zenekartól megszokott „Edda módon”.

A „Dalok a léleknek” című lemez 10 lírai dala között két dinamikusabb hangvételű is szerepel – „Még a szél is”, „Mit kezdenél velem” –, melyet a zenekar csak „dühös lírának” nevez. Olyan szövegvilágot hordoznak magukban, a fájdalomnak olyan vetületét, amit Göme szerint csak ilyen formában lehetett megzenésíteni.

A kiadvány borítója is igazán különleges lett, képi- és színvilága azt a fajta szenvedélyt tükrözi, ami ma is jellemző a csapatra. Látványa magáért beszél, azt a fajta színes vibrálást mutatja, amit az Edda dalok is tartalmaznak.

A február 8-i sajtótájékoztatón elhangzott, Eddásnak lenni életforma, egyfajta „összetartozás”. Ezt az érzést élheti át mindenki, aki részt vesz a 2018. március 10-i nagykoncerten, a Papp László Budapest Sportarénában. A meglepetésekkel tarkított két és fél órás koncerten elhangzik majd néhány új dal a dupla lemezről, de természetesen nem maradnak el a legnagyobb slágerek sem. A próbák gőzerővel zajlanak! Öveket becsatolni, igazi hazai rock-ünnepre fel, hisz az Edda Művek nyitja a tavaszt az Arénában!

Jegyek a www.broadway.hu oldalán vásárolhatók meg.

Dalok listája:

Dalok a testnek

1. A 33.

2. Ki Mondja Meg

3. Pont Neked

4. Lazíts Haver

5. A Szív Kínjai

6. Elengedett Kézzel

7. A Hegyen Túl

8. Tetőtől-Talpig

9. Jó Vagy, Nagyon Jó Vagy

10. Nem Adom

11. Csak Játszunk

12. Piros-Fehér-Zöld

Dalok a léleknek

1. Ima

2. Isten Tenyerében

3. A Kék Madár

4. Még A Szél Is

5. Mit Kezdenél Velem

6. Karácsony

7. Közös Álmunk

8. Addig Szeretlek…

9. A Fájdalom

10. A Várakozás

Borítókép: broadway.hu