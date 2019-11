Három koncertet kínál a Filharmónia Magyarország tapolcai felnőtt bérlete

Miklósa Erika koloratúrszoprán is színpadra lép.

Három koncertet kínál novembertől márciusig a Filharmónia Magyarország tapolcai felnőtt bérlete, amely a Jazzformers estjével kezdődik november 15-én.

A kvartett tagjai – Szalkay Dávid, Iványi Gáspár, Kiss Attila és Bordás Zoltán – humorral, csevegéssel, színészi alakítással és igazi örömzenéléssel vonja be a közönséget a műsorba, amelyben elhangzik többek között Bill Withers Ain’t No Sunshine című műve, John Legend All of Me című slágere és a Macskafogó című rajzfilm egyik betétdala is.

Az új évben, február 11-én Miklósa Erika koloratúrszoprán lép színpadra, az énekesnő partnere Horváth István ének- és harmonikaművész lesz – közölte a Filharmónia Magyarország.

A fiatal hangszeres és énekes szólisták részére meghirdetett Fischer Annie előadóművészeti ösztöndíjasok koncertjével zárul az évad március 17-én. Az esten fellép Zemlényi Eszter szoprán, Korossy-Khayll Csongor hegedűművész és Balogh Ádám zongoraművész.

