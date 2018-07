Hazánkban is bemutatkozik Yoko Ono magyar élettársának művészete

Három különböző tematikájú tárlat nyílik Sam Havadtoy (Havadtőy Sámuel) munkáiból: július 12-én a fővárosi Ludwig Múzeumban, július 14-én a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrumban, július 16-án pedig a szintén budapesti Kálmán Makláry Fine Arts galériában.

A szervezők közlése szerint a világhírű magyar származású festőművész Huszárlépésben című tárlata nyitja a sort a Ludwig Múzeumban július 12-én. A 13 termen átívelő kiállítás elsősorban a művésznek arra a korszakára fókuszál, amikor az 1970-es, 1980-as években Andy Warhol, Keith Haring, Yoko Ono, Donald Baechler gyakran vonták be művészeti projektjeikbe a fiatalon New Yorkba érkező, belsőépítészként dolgozó Havadtoyt.

A tárlat párhuzamba állítja Sam Havadtoy New Yorkban kialakult művészeti együttműködéseit saját későbbi művészeti célkitűzéseivel. A bemutató Nemes Attila kurátor elképzelésének megfelelően a legfontosabb New York-i baráti és szakmai kapcsolatok köré szerveződik.

Ezek közül kiemelkedik Andy Warhol, aki rábeszélte Havadtoyt, hogy próbálja ki a szitázást, egy másik rész a Keith Haringgel való munkából ad ízelítőt és annak későbbi hatásait mutatja be. Megtekinthető lesz például a vele közösen készített Ajtó és Oltár, valamint Havadtoy 2013-2016 között készített Ajtók sorozatának több darabja is. A kiállítás egyik legfontosabb szakasza a Yoko Onóval való kapcsolat köré épül, amelynek fő motívuma a sakk. A tárlaton kiállítanak még – a Ludwig Múzeum gyűjteményében található – olyan korabeli amerikai alkotásokat is, amelyektől indulva „huszárlépéssel” eljuthat a látogató Havadtoy művészetéhez. Mindezeken túl Havadtoy későbbi időszakaira jellemző sorozatok egy-egy darabja is megjelenik az összeállításban többek között a csipkével beburkolt Fiat 500-as vagy egyik legújabb munkája, egy hatalmas kacsás szőnyeg, amely először itt lesz látható. A tárlat szeptember 2-áig látogatható.

A legújabb alkotásai és grafikai munkái

A szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrumban Memory of Love – A szeretet emléke címmel július 14-én, a művész jelenlétében nyíló bemutatón a gyakran Szentendrén alkotó Havadtoy legújabb festményei és szobrai lesznek láthatók, köztük a Ludwigban kiállított Fiat 500-as kis bronz parafrázisa is. Havadtoy csaknem két évtizede gyűjt régi csipkéket, és ez művészetének meghatározó védjegyévé is vált. Ezzel rétegez, burkol be, fed el a mélyben rejtőző tartalmakat. Sokat közülük ajándékba kapott, mint azt a pár kis csipkekesztyűt is, amelyek a kiállítás nyitódarabjai lesznek. A művek a két éve indított Szentendrei művészek sorozat keretében a Ferenczy Múzeum Szentedre termében lesznek kiállítva szeptember 30-ig.

Végül a budapesti Kálmán Makláry Fine Arts galériában július 16-tól főként a művész grafikai munkásságával ismerkedhet meg a közönség, ahol Havadtoy különböző korszakainak szitanyomatai mellett az új, kollázstechnikával bővített egyedi nyomatok kapják a legnagyobb hangsúlyt. A tárlatot augusztus 10-éig lehet megtekinteni.

Egyetemi kurzus Lennon özvegyével

A magyar származású, londoni születésű Sam Havadtoy négy évesen, 1956-ban érkezett Budapestre, majd egy szabadabb világ reményében 1971-ben hagyta el az országot. New Yorkba 1972-ben érkezett meg, ahol belsőépítészként kezdett el dolgozni. Így ismerte meg John Lennont és Yoko Onót, akik megbízásaikkal és barátságukkal megnyitották számára a vezető művészeti köröket.

A kiállítások apropóján Sam Havadtoy a borsonline.hu hírportálnak adott interjúban beszélt gyermekkoráról és Yoko Onoval való kapcsolatáról is. Utóbbiról elmondta: John Lennon özvegyét még a sztár lelövésének napján meglátogatta, és mivel a nőt „rettenetes állapotban” találta, nála maradt, és három hétig a konyhájában aludt, így mélyült el a barátságuk, ami aztán két évtizedig tartó párkapcsolattá alakult. A magyar származású művész hozzátette: „egyszemélyes egyetemi kurzus” volt Yoko Onoval élni, akitől nagyon sokat tanult, és aki bevezette a New York-i művészelitbe.

Borítóképünkön Sam Havadtoy (Havadtőy Sámuel) magyar származású amerikai festő, lakberendező egy korábbi kiállítása megnyitóján a budapesti Kálmán Makláry Fine Arts galériában 2016. május 12-én.

MTI Fotó: Szigetváry Zsolt