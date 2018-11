Hogy kerül egy levágott fül az ablakpárkányra?

Lackfi János szerint az emberek egyszerre vágynak biztonságra és akcióra, szokatlan újdonságokra.

Az Echo TV Kultúrklub című műsorában Lackfi János elmondta, hogy tíz éve készült egy ilyen nagyszabású regény megírására. Mint mondta, „irodalmi rövidtávfutóként” számára könnyű volt kisebb műfajokat, verset, tárcát, novellát alkotni, de kihívást jelentett nagyobb léptékű írásban-szerkesztésben gondolkodni. Ebben végül Murakami Haruki Miről beszélek, amikor a futásról beszélek? című könyve volt segítségére: annak szerzője ugyanis a maratoni futást és az írói munkát hasonlítja össze.

A címválasztásról szólva a szerző elmondta: imádság közben támadt az a gondolata, hogy a címben valami nem oda illő, idegen dolog kerüljön egy megszokott, hétköznapi helyre – tehát például egy levágott fül az ablakpárkányra. Mint mondta,

ebben a képben benne van az, hogy az emberek egyszerre vágynak az életükben biztonságra és akcióra, szokatlan újdonságokra.

Lackfi János elmondta azt is, hogy könyve nem klasszikus ifjúsági regény, de a korosztályt tekintve középiskolásoknak és felnőtteknek ajánlja, egyrészt mert egy tizenhét éves fiú áll a történet középpontjában, akinek a nyomozás során a családjában „rejtőző” hazugságokra, ál-dolgokra is fény derül, másrészt mert a mű olyan kérdések továbbgondolására ad lehetőséget a regény, mint hogy hogyan tehetünk jót, jók vagyunk-e, ha a nagy jótettünk folyamatába sok apró hiba és rossz cselekedet is vegyül, valamint hogy

hogy lehetünk jók egyszerre másokhoz és önmagunkhoz is.

A teljes beszélgetés:

