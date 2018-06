Hollywood lassan Budapestre költözik

A magyar fővárosban számos nagy költségvetésű produkció forgott, többek közt a Szárnyas Fejvadász 2049, a Vörös veréb, az Inferno, A kém, az Evita, az Atomszőke, a Suszter, szabó, baka, kém - és a lista csak bővül.

A CNN Travel Budapest bámulatos filmforgatási helyszíneit bemutató riportot közölt. Nathan Kay újságíró arról ír, hogy Budapest egyre gyakrabban jelenik meg főszereplőként különböző filmekben – olvasható Andy Vajna honlapján. A forgatások alatt Budapest több hollywoodi sztárnak – köztük Angelina Jolienak, Ryan Goslingnak, Harrison Fordnak és Jennifer Lawrencenak – is az otthona lett. A CNN Travel cikke szerint az új filmek – mint a Colette, A kém, aki kidobott engem, a Terror és a Robin Hood – az utóbbi hónapokban még nagyobb neveket hozott Budapestre.

A Magyar Nemzeti Filmalap tevékenységének köszönhetően Magyarország az egyik legbefolyásosabb szereplője lett az európai filmiparnak. Kay arról ír, hogy a magyar filmipart az 1950-es és 60-as évekig tartó klasszikus időszakban leginkább a kommunista korszakkal azonosították. Ez a 2010-es évek elején változott meg, amikor a magyar születésű producer, a Terminátor és a Rambo készítője, Andy Vajna filmügyi kormánybiztosként elindította Magyarországot a modern filmipar irányába.

Vajna a CNN Travelnek azt mondta, vonzó ösztönzést biztosítottak a produkcióknak, utalva a minden Magyarországon forgatott produkciónak járó 25%-os adóvisszatérítésre.

„Magyarország és Budapest fantasztikus forgatási helyszíneket és kiválóan felszerelt infrastruktúrát biztosít a filmprodukcióknak. Például Magyarországon található kontinentális Európa legnagyobb medencéje, amelyben a Szárnyas Fejvadász 2049-et forgatták”

– idézte fel.

„Nemcsak arra fordítunk hangsúlyt, hogy magyar filmeket fejlesztünk és finanszírozunk, hanem a Filmalap egy oktatási és gyakornoki programot is elindított a filmipar további erősítése érdekében.”

Ez azt jelenti, hogy Magyarországon és Budapesten nemcsak nagy költségvetésű filmeket forgatnak, hanem az ország a saját, virágzó filmiparát is építi, amire bizonyíték az Oscar- és Golden Globe-díjat nyert Saul fia, vagy az Arany Medve-győztes Testről és lélekről is. Kay cikkében 10 kiváló budapesti filmforgatási helyszínt mutat be, köztük a Parlamentet, a Hősök terét és a Bazilikát.

A teljes eredeti cikk itt olvasható.

Borítókép: részlet a Vörös veréb című filmből, melyen a Magyar Állami Operaház beltere látszik. Forrás: Youtube