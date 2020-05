Horthy Miklós ikonikus plakátja is kalapács alatt

Különösen gazdag trianoni témájú anyag szerepel a budapesti Központi Antikvárium 2020. június 5-i aukcióján.

A 153. árverés anyagának a gerincét ezúttal is a könyvritkaságok képezik, de a felhozatalban korabeli plakátokkal is találkozhatunk.

Egy ilyen ikonikus darab, a proletárdiktatúrával szemben kormányzó Horthyt népszerűsítő plakát került az árverési katalógus címlapjára is. Ez a tétel 300 ezer forintról indul.

A felhozatalban több más, a diktátum igazságtalanságát hirdető egykori falragasz is megtalálható, de számos magyar és külföldi vonatkozású, területi revízióval foglalkozó könyv is bekerült a válogatásba. Az árverésén kalapács alá kerül egy Lord Rothermere magyarországi tevékenységével kapcsolatos gyűjtemény is.

Az aukción mindemellett metszetekre, oklevelekre, hungarikákra és a Régi Magyar Könyvtár szép darabjaira is lehet majd licitálni.