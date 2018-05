Kapcsoljon a Virtuózokra, mert ilyen sztárparádét ritkán látni

A pénteki fináléban fellép egy csellóművész, akit már hétévesen felvettek a Zeneakadémiára, egy tubás, akiért külföldön is megőrülnek, és egy magyar származású osztrák srác, aki a komolyzenei világliga "bajnokcsapatában", a Berlini Filharmonikusoknál fújja a klarinétot. És akkor még nem is beszéltünk a versenyzőkről.

Péntek este 19.30-tól élőben láthatják a Virtuózok döntőjét a Duna Televízió és az M5 kulturális csatorna nézői. A tehetségkutató minden adásáról, de a mostani fináléról kiváltképp elmondható, hogy olyan érzés nézni, mintha épp egy elit hangversenyen csücsülnénk egy koncerttermi bársonyszékben.

A három korcsoportból továbbjutó kilenc versenyző produkcióin kívül ugyanis három világklasszis előadását is élvezhetik a nézők. Perényi Miklós Kossuth-, Liszt- és Prima Primissima-díjas gordonkaművész, korunk egyik legnagyobb csellistája, akit hétévesen fölvettek az Egyetemre és kilenc esztendősen adta első koncertjét, és aki Kocsis Zoltánnal is számtalanszor lépett fel közösen, most Édouard Lalo csellóversenyének harmadik tételét adja elő.

Andreas Ottensamer világhírű osztrák-magyar klarinétművészt, a Berlini Filharmonikusok szólóklarinétosa is a Virtuózok színpadára áll, ahol Mozart klarinétversenyének 2. tételét játssza el.

„Ez a legcsodálatosabb, legmegindítóbb zene, amit valaha erre a hangszerre írtak. Ha volt, vagy van az angyaloknak muzsikájuk, ilyen lehet”

– árulta el a darabról a klarinétművész.

Az este harmadik sztárfellépője Szentpáli Roland és Lukács Gergely kettőse lesz. Szentpáli Roland a Luzerni Zeneakadémia professzora, a Nemzeti Filharmonikusok tubaművésze, hét nemzetközi rézfúvós verseny győztese, aki már túl van a negyvenedik lemezén is. Ezúttal egy visszatérő Virtuózzal, Lukács Gergővel láthatunk tőle egy rendhagyó előadást. „Egy Vivaldi kettős versenyt játszunk Lukács Gergellyel. A darab érdekessége, hogy hegedűre íródott, de mi tubán adjuk elő. Ezzel is szeretnénk bizonyítani, hogy a tuba nem csak egy basszushangszer, hanem lehet rajta virtuóz módon szólózni is” – mondta Szentpáli Roland.

A pénteki adásban a Virtuózok indulói számára már a nagy fináléba kerülés a cél, ahova korcsoportonként csak egy versenyző juthat be. A Kicsik korcsoportjából Abouzahra Mariam (hegedű), Balász-Piri Soma (zongora) és Gertler Teo (hegedű), a Tinik közül Beke Márk (harsona), Bencze Máté (szaxofon) és Urbán Benjámin (zongora), a Nagyok közül pedig Fekete Tamás (zongora), Hart Gábor (gitár) és Ninh Duc Hoang Long (magánének) lép újra színpadra.

A zsűri tagja idén is Miklósa Erika Kossuth- és Liszt-díjas operaénekes; Batta András Erkel Ferenc-díjas és Széchenyi-díjas zenetörténész, egyetemi tanár; Kesselyák Gergely Liszt Ferenc-díjas karmester, Érdemes Művész, a Magyar Állami Operaház tagja; Balázs János Liszt- és Junior Prima-díjas zongoraművész, Érdemes Művész és Várdai István Liszt-díjas csellóművész.

Az adás után, 21 óra 20 perctől az M5 kulturális csatornán a Virtuózok személyesen című műsorban a fináléba jutó versenyzőkkel és felkészítő tanáraikkal készített beszélgetések lesznek láthatóak, melynek műsorvezetője Béli Ádám. Szombaton 9 óra 30 perctől a Bartók Rádióban lesz hallható a Continuo – Kísérjük a Virtuózokat! című műsor, Bolla Milán műsorvezetésével.

A Virtuózok negyedik évadának házigazdái Morvai Noémi és Bősze Ádám.

Borítókép: Lars Borges Mercury Classics