Képzelt kamerák címmel nyílik kiállítás

A vizuális érzékelés tágas lehetőségeiről és azok megjelenítéseiről szól.

Az 58. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennále idén 110 éves Magyar Pavilonjában, a Ludwig Múzeum szervezésében egy olyan művész kiállítása lesz látható, aki egyszerre merít inspirációt a fotótörténeti múltból és használja a képalkotás legmodernebb technikáit – írja a Kultúra.

Waliczky Tamás Képzelt kamerák című kiállítása a vizuális érzékelés tágas lehetőségeiről és azok megjelenítéseiről szól. Az újmédia terén komoly nemzetközi eredményeket elért művész visszatérő témája az emberi látás leképezése. A kiállítás címe arra a 23 darab fantáziakamerára utal, melyeket Waliczky 2016 óta tervez.

A digitális technikával tervezett, de analóg elven működő optikai szerkezetei más-más vizuális nyelven szimulálják és képezik le a világot. A 23 mechanikus fantáziakamerája – melyek akár létezhetnének is – a kiterjesztett valóság futurisztikusan analóg megjelenítésének mesterpéldái.

Kamerái és optikai eszközei a látás és az ábrázolás kulturális és technikai meghatározottságára, manipulálhatóságára hívják fel a figyelmet. Témaválasztása különösen aktuális napjainkban, amikor a képkészítés és a kamerák soha nem látott mértékben váltak a mindennapjaink részévé, észrevétlenül behálózva az életünket.

Waliczky precíziós pontosságú, fekete-fehér digitális grafikái és animációi egyszerre nyújtanak esztétikai élményt és gondolkodtatnak el a technikai fejlődés elfeledett és a művészi gondolkodás által feleleveníthető alternatíváiról. A művész „kamerametaforái” lightboxokon és animációkon keresztül jelennek meg a pavilonban. Az átriumban egy interaktív installáció segítségével a nézők ki is próbálhatják majd az egyik kamera működését.

Waliczky Tamás (1959) a kortárs újmédia művészet egyik legismertebb és legkiválóbb képviselője. Kilencévesen kezdett el animációkat készíteni. Később festőként, illusztrátorként, fotográfusként dolgozott. Számítógépekkel 1983 óta dolgozik, a digitális művészet egyik úttörő és meghatározó magyarországi alkotója. 1992-ben meghívott művész volt a karlsruhei ZKM Vizuális Média Intézetében, majd később az intézet kutatócsapatának a tagja lett.

Tanított és dolgozott Magyarországon, Németországban, Japánban és Franciaországban. 2010 óta a School of Creative Media, City University of Hong Kong egyetemi tanára. 2013-tól a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem címzetes egyetemi tanára.

Alkotásai számos nemzetközi díjat nyertek, köztük a linzi Prix Ars Electronica fesztivál Golden Nica díját. Világszerte számos kiállításon szerepelt, mint például a Lyoni Biennále, a tokiói ICC Galéria, a Multimediale Karlsruhéban vagy a Sevillai Biennále. Művei olyan jelentős közgyűjteményekben találhatók meg, mint a párizsi Pompidou Központ vagy a budapesti Ludwig Múzeum.

A kiállítás kurátora Szegedy-Maszák Zsuzsanna művészettörténész, a Budapesti Történeti Múzeum – Budapest Galéria főosztályvezetője.

Az 58. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennále a nagyközönség számára 2019. május 11-én nyílik és november 24-ig látogatható. A főkurátor, Ralph Rugoff külön nevesített központi témát nem hirdetett meg, a központi kiállítást May You Live in Interesting Times (Élj érdekes időkben) címmel rendezi meg.

Borítókép: Waliczky Tamás és Szegedy-Maszák Zsuzsanna

Fotó: Somogyvári Ágnes kultura.hu