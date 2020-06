Késő nyári színházi mustrákat tartanak

A Pécsi Országos Színházi Találkozó őszre vagy télre tervezi a tizennégy versenydarab szemléjét, míg a nemzeti összetartozás évében kiemelt figyelmet érdemlő Magyar színházak kisvárdai fesztiválja még az évad előtt, augusztus végén megtartja az előadásokat, és az eredeti programtervben aligha hajt végre változtatásokat. A színház világában is egyre nagyobb teret nyer a street art: a Bondoró fesztivál másodszor viszi el az utcaszínház színe-javát Kapolcsra.

A Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT), amely idén a huszadik jubileu­mát ünnepli, szeptember elején tervezi megrendezni a mustrát – adta hírül a Magyar Nemzet. A fesztivált szervezők legújabb nyilatkozata alapján az őszi és a téli POSZT lehetőségét is fenntartják.

Eszerint a kormányhatározatok és az anyagi források megítélésére vár a szervezés, ezek függvényé­ben szeptemberre vagy január­ra eshet az időpont, a végleges döntést június végén hozza meg a POSZT menedzsmentje. A fesztivált üzemeltető POSZF Nonprofit Kft. két új ügyvezetőt kapott Márta István és Moravetz Levente személyében, a találkozó igazgatója továbbra is Szűcs Gábor, de a zsűritagokról egyelőre nem született döntés. A mustra 13 színház 14 darabját versenyezteti idén.

A Magyar színházak kisvárdai fesztiválja már a pandémia alatt döntött az új időpontról, hiszen az évad elejéig meg kell tartani a határon túli szemlét. Amint kihirdették az augusztus 15-i fesztiválmoratórium végét, a szervezők kitűzték a szemle időpontját augusz­tus 21-e és 29-e közé. Nyakó Béla fesztiváligazgató a lapnak elmondta, az eredeti terveken aligha változtatnak, noha egyelőre kérdéses, hogy a zárt térben tartandó előadásaikat milyen szabályok mellett tarthatják meg.

„A mostani rendelkezések értelmében 190 főt vihetünk be zárt térbe, és kellő távolságban ültethetjük le őket. Ötszáz főben maximalizálták a rendezvényeket. Abban bízunk, hogy a veszélyhelyzet végeztével folyamatosan oldják majd ezeket a szabályokat. Mivel erre a fesztiválra igen távolról érkeznek a társulatok, ragaszkodnunk kellett a nyár végi időponthoz” – fogalmazott a fesztiváligazgató. Arra is kitért, hogy jegyeket egyelőre nem értékesítettek a találkozóra, ez is a korlátozások feloldásával kezdődhet meg.

Trianon századik évfordulójának évében különös hangsúlyt kap a találkozó, amelyen harminckettedik alkalommal mérethetik meg magukat az elszakított nemzetrészek magyar ajkú társulatai.

A szervezők a kilenc napot az egyetemes magyar színházkultúra ünnepeként határozzák meg, a klasszikusok és az újdonságok élvezetének helyeként, a félbemaradt repertoárok és reménybeli bemutatók továbbgondolásának terepeként a pandémia korában, egyben életünk újraindulásának nyitányaként aposztofálják. A versenyben szereplő társulatok között van mások mellett a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház, a csallóközi Csavar Színház a Soproni Petőfi Színházzal közös produkcióval, a tavaly fődíjat kiérdemelt Vajdasági Tanyaszínház, az Orlai Produkció és az ExperiDance is.

A járvány idején a zárt terekből kiszabaduló művészet szinte minden műfajban, így a színházművészetben is új értelmet nyer.

A Bondoró utcaművészeti fesztivál idén második alkalommal viszi el Kapolcs utcáira és udvarai­ba az utcaszínház hazai legjobbjait. A rendezvény a műfaj szinte teljes repertoárját felvonultatja: bábok, marionettek, gólyalábas produkciók, masírbandák, cirkuszi és újcirkuszi performanszok, könnyűzenei és gyermekkoncertek, valamint kiállítások is láthatók a fesztiválon. Hat különböző helyszínen, három napon keresztül, augusztus 28. és 30. között szórakoztatják majd a közönséget Kapolcson.