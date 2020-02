Keszthelyi gimnazista lány a magyar filmek legnagyobb tudója

Közel 19 ezer játékos közül Kéri Anna Katica nyerte meg a harmadik Nagy Magyar Filmtesztet. A keszthelyi gimnazista lány toronymagasan bizonyult a legjobbnak a döntőben, hatalmas tudása annak köszönhető, hogy szabadidejében rengeteget olvas magyar filmekről.

Több száz fiatal részvételével rendezte meg a DUE Médiahálózat a Nemzeti Filmintézet támogatásával a Nagy Magyar Filmteszt edukatív vetélkedő döntőjét Budapesten, az Akvárium Klubban – írja a likeBalaton.

A rendezvény vetítésekkel, filmes játékokkal és beszélgetésekkel kezdődött. A résztvevők többek közt Csákányi Eszter, Hajdu Steve és Szabó Simon színművészeket kérdezhették a szakmájukról. A kísérőprogramok közben kezdetét vette a Filmteszt középdöntője,

melynek során egy 30 kérdésből álló tesztet kellett kitölteniük a fiataloknak.

A középdöntőbe azok juthattak be, akik a játék első fordulójában a legjobb eredménnyel töltöttek ki egy online tesztet. A középdöntőből a legjobb 12 játékos jutott tovább a döntőbe.

A showműsor-szerű fináléban is magyar filmekkel kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolniuk a játékosoknak.

A legjobbnak 1560 ponttal Kéri Anna Katica bizonyult, őt követte Kecskemétről Pácsa Laura 980, majd Kristóf Álmos 620 ponttal.

Az érettségire készülő Kéri Anna Katica már tavaly is indult a Filmteszten, de nem jutott be a középdöntőbe. Mint mondta, a szülei fertőzték meg a magyar filmekkel, és kiskora óta hazai alkotásokat néznek otthon együtt.

Anna hobbija nemcsak a filmnézés, hanem sokat is olvas róluk. Kedvenc magyar mozija a Kincsem, ami nagyon lenyűgözi, ráadásul kötődik is hozzá. A film belső jeleneteit édesanyja munkahelyén, Keszthelyen, a Festetics-kastélyban vették fel. Anna a győzelemmel egy mobiltelefont vihetett haza, de a második és a harmadik helyezett is egy profi kamerás okostelefonnal gazdagodott.

A díjakat Káel Csaba, a magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos adta át.

„Nagy öröm, hogy a Nagy Magyar Filmteszt évről évre egyre több fiatalt mozgósít országszerte. A vetélkedőnek köszönhetően többezer fiatal figyelme irányul a magyar filmekre. Elsődleges céljaink között van a filmszerető és filmértő közönség utánpótlása. A játék a tanulás legjobb módja, a Nagy Magyar Filmteszt ennek egy kiváló formája, éppen ezért állt mellé a Nemzeti Filmintézet támogatóként. A Filmteszt nyerteseinek óriási gratuláció jár!” – fogalmazott Káel Csaba.