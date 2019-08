Kezdődik az Ősök napja Bugacon

Vasárnapig több mint 50 hagyományőrző és sportesemény mellett ismeretterjesztő kiállítások és előadások, valamint több tucat koncert is várja az érdeklődőket.

Újdonság lesz az idei rendezvényen, hogy először tartanak nagy nomád felvonulást, amelyen több száz lovas szekerekkel, tevékkel, bivalyokkal és családtagjaikkal korhűen idézi meg a magyarok bejövetelét. Ezúttal is lesznek tematikus kiállítások, előadások és íjászbemutatók is. Az Attila sátrában rendezendő antropológiai és régészeti kiállításon arc-, fegyver- és ékszerrekonstrukciókat láthat a közönség, de a sátorban mutatják be az első, Erdélyben megtalált lovas hun temetkezés eredeti maradványait is.

Először tartanak bemutatót a korabeli sírleletek alapján, az eredetivel azonos anyagokból készült íjrekonstrukciókból. Emellett több nomád sportversenyt is rendeznek: lesz köböre (lovas nomád csapatjáték) nemzeti bajnokság, övbirkózás és íjászverseny is. Koraközépkori harcokat és csatajeleneteket is bemutatnak, de kézműves foglalkozás és -bemutató, valamint kézműves vásár is várja a látogatókat.

A háromnapos eseményen magyar és külföldi előadók különféle természettudományos és régészeti témákban a magyar őstörténettel kapcsolatban tartanak előadásokat.

A színpadon változatos zenei programokat kínálnak: népzene és néptánc előadások mellett több tucat koncerten vehetnek részt a látogatók. A háromnapos program az ősökre való megemlékezéssel, a szertűzzel ér véget.