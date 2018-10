Kihirdették a Filmalap inkubátor programjának döntőseit

Az inkubátor program 2018-as döntősei Csáki László Kék pelikán, Hegedűs Georgina Szemedbe nézek, Dudás Balázs Begyulladva, Dér Asia Nem haltam meg, Fatér Ambrus A gyerek, Podhradská Lea Drága Marikám!, Mayer Bernadette Szemem fénye, Szilágyi Fanni Veszélyes lehet a fagyi, Csoma Sándor Forráspont és Fazekas Máté Bence Kilakoltatás című filmtervei lettek – közölte az MTI-vel hétfőn a Filmalap.

A beérkezett pályázatok közül a Bodzsár Márk, Gyárfás Eszter, Nagypál Orsi és Zabezsinszkij Éva alkotta előzsűri jelölte ki a tíz továbbjutó filmtervet; a gyártási támogatásban részesülő öt nyertest pedig ezúttal is a szakmai zsűri és a szakmai közönség fogja kiválasztani a 2019. márciusi pitch fórumon.

A pályázatra idén is diplomás, de egész estés filmet még nem jegyző rendezők, illetve azok az alkotók jelentkezhettek, akik rövidfilmjükkel már szerepeltek nemzetközi filmfesztiválokon.

A Filmalap értékelése szerint az új hangok felfedezéséért, a fiatal filmesek első egész estés mozifilmjeinek támogatására indított kezdeményezés osztatlan siker a pályakezdő filmesek között. A legtöbb pályázat a korábbi évekhez hasonlóan idén is a Színház- és Filmművészeti Egyetem, a Budapesti Metropolitan Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem diplomásaitól érkezett, több pályakezdő rendező pedig külföldi fesztiválrészvétel alapján jelentkezett.

A program népszerűségéről tanúskodik az is, hogy Kolozsváron, Londonban és New Yorkban végzett fiatal magyar filmesek is voltak a jelentkezők között