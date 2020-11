Kihirdették az online Anilogue animációs fesztivál díjait

A rövidfilmek között Gyina Velikovszkaja Ties (Kötelékek), a gyerekeknek készült művek sorában Aljona Baranova Leaf (Falevél) című alkotása kapta a 18. Anilogue Nemzetközi Animációs Filmfesztivál díjait a budapesti szemle online megrendezett első felvonásában.

A Ties a zsűri Best of Anilogue díját és az Anilogue közönsége által odaítélt elismerést egyaránt megkapta. Mindkét rövidfilmes díj ezer eurós pénzjutalommal jár, mellettük Orosz Judit Odakint című alkotása a gyermekfilmes zsűri külön elismerésében részesült – közölték a szervezők.

A november 25-29. között zajló animációs filmfesztiválon huszonnégy rövidfilm állt versenyben. A zsűri tagjai voltak Pálfi Szabolcs magyar animációs rendező, Nancy Denney-Phelps amerikai-belga filmes újságíró és Aurelia Aasa észt filmkritikus.

Az orosz Gyina Velikovszkaja Ties (Kötelékek) című filmje mesteri kézügyességgel elkészített alkotás, amely egy megható történetet mindenkihez elérő rajznyelven ad át, függetlenül attól, hogy a néző az otthonról távozó gyermek szülője, vagy éppen maga a gyerek.

Pálfi Szabolcs Zachary Zezima Friend of a Friend (Egy barátom barátja) című alkotását részesítette külön elismerésben, Nancy Denney-Phelps Anita Killi Mother Didn’t Know (Anyám nem tudta) című munkáját méltatta, míg Aurelia Aasa Alexandra Májová Washing Machine (Mosógép) című alkotását emelte ki.

A gyermekfilmek versenyében tizenöt alkotás állt rajtvonalhoz. A háromtagú zsűri – Saskia von Virag svájci kurátor és animációs rövidfilm producer, Glaser Katalin magyar animációs rendező és Ligia Soare, a bukaresti Anim’est Animációs Filmfesztivál egyik alapítója – egyedi látványvilága, gyönyörű rajzai és meleg hangulata miatt ítélték oda az oroszországi születésű, Prágában élő Aljona Baranova Leaf (Falevél) című filmjének a Best of Anilogue díjat. A rövidfilmben egy kis falevél felébreszti egy tengerész vágyát, hogy a tengerek hullámait felcserélje a levelek suhogására.

Saskia von Virag Orosz Judit Odakint című alkotását részesítette elismerésben, Glaser Katalin Gil Alkabetz A Stormy Night (Egy viharos éj) című művét emelte ki, míg Ligia Soare Natalia Mirzoján Merry Grandmas (Boldog nagymamákat!) című animációját jutalmazta különdíjjal.

Vasárnap a Toldi Távmoziban a Best of Anilogue 2020 válogatásban újra láthatóak lesznek a nyertes alkotások, és egy portugál rövidfim-válogatást is nézhet a közönség, amely után zoomon találkozhat is a rendezőkkel.

Az Anilogue második felvonása 2021 májusában lesz, akkor az Uránia, az Art+ és a Francia Intézet mozitermeiben lesznek a vetítések.

