Kilenc év után újranyílt Krakkó egyik leghíresebb múzeuma

A 2010 óta tartó renoválási munkák után csütörtök este újból megnyitották Krakkóban Európa egyik leggazdagabb műkincstárát, a 19. század elején megalapított Czartoryski-gyűjteményt, amelyben a világ egyik legértékesebb festménye, Leonardo da Vinci Hölgy hermelinnel című képe is megtekinthető.

Az eredetileg magánkézben lévő gyűjteményt 2016-ban 100 millió euróért megvásárolta a lengyel állam, ez lehetővé tette a felújítási munkálatok felgyorsítását – idézte fel a Czartoryski családot képviselő Adam Karol Czartoryski herceg részvételével megtartott ünnepi megnyitón Piotr Glinski lengyel kormányfőhelyettes, örökségvédelmi és kulturális miniszter.

A jelenleg több mint 3 ezer múzeumi tárgyból – festményekből és más műtárgyakból, régi fegyverekből, valamint a történelmi személyiségekhez kötődő emlékekből – álló kollekciót

1801-ben alapította Izabela Czartoryska hercegnő azzal a szándékkal, hogy a következő nemzedékek számára megőrizze az akkoriban az európai hatalmak által feldarabolt Lengyelország kulturális és történeti emlékeit.

A híres da Vinci-alkotás mellett a gyűjteményben Rembrandt Tájkép az irgalmas szamaritánussal című festményét is őrzik, megtalálható benne a III. Sobieski János lengyel király hadserege által az 1683-as bécsi csatában zsákmányolt török sátor is.

Az 51 millió zloty (közel 4 milliárd forint) ráfordítással, részben uniós forrásokból végzett felújítás során a restaurátorok közel 900 műtárgyat és 90 műemlékjellegű képkeretet renováltak, felújították a gyűjteménynek otthont adó Czartoryski-palotát, amelyben 26 kiállítótermet rendeztek be.

A gyűjtemény része a Czartoryski Hercegek Könyvtára is. A következő években a Czartoryski-gyűjteményt kezelő krakkói Nemzeti Múzeum a Czartoryski palotához közeli épületegyüttes felújítását is tervezi. A gyűjtemény pénteken nyílt meg a nagyközönség számára.