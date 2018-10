Kortárs képzőművészet 168 csirkeportréval: csütörtökön nyit az Art Market

Az Art Marketen idén 25 ország kereskedelmi és non-profit galériái, művészeti intézményei állítják ki ötszáznál több képző- és fotóművész több ezer alkotását.

A visegrádi négyek (V4-ek) országait állítja fókuszba az Art Market Budapest kortárs képzőművészeti vásár csütörtöktől vasárnapig a Millenáris parkban.

A régió vezető képzőművészeti vásáraként az Art Market kiemelt figyelmet fordít a környező országok művészetére, idén pedig a V4-es díszvendégség kapcsán a cseh, lengyel és szlovák kiállítók két külön galériaszigeten is bemutatkozhatnak – mondta el a vásár szerdai sajtóbejárásán Ledényi Attila alapító-igazgató. Mint hozzátette, újdonságként

az Art Market négy kiemelt művészt is a látogatók figyelmébe ajánl: Tomek Baran lengyel festőművészt, Lukas Rittstein cseh szobrászművészt, Robitz Anikó magyar fotóművészt és Erik Sikora szlovák médiaművészt.

A Millenáris B épületének földszintjét a kereskedelmi galériák foglalják el, középen a gyűjtők számára a nagy nemzetközi vásárokról is ismerős magyar kiállítók standjaival. A Várfok Galéria például nagy ívű áttekintést nyújt az általa képviselt művészek (mások mellett franyo AATOTH, El Kazovszkij, Rozsda Endre, Korniss Péter) munkáiból, a Kisterem Galéria pedig szintén a neoavantgárd alkotókra építi bemutatkozását.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Idén olyan fontos művészeti központokból is először érkeztek kiállítók, mint New York (yours mine & ours) és Brüsszel (Nardone), de a szintén debütáló oszakai Systema vagy a jekatyerinburgi Alvitr Galéria is az európai művészeti színtérre való betörés jó lehetőségeként tekint az Art Marketre – közölte Ledényi Attila.

A főbejárat melletti standon Milorad Krstic festményei hívják fel a figyelmet arra, hogy a Magyarországon élő képzőművész-filmrendező Ruben Brandt, a gyűjtő című animációs filmje pénteken premier előtti vetítésen lesz látható az Art Marketen.

A vásár Art Photo Budapest elnevezésű szekciója betölti az egész D épületet.

Szalai Dániel, a Budapest Portfolio Review győztesének sorozatát – többek között 168 csirkeportrét – mutatja be a Capa Központ standja,

a londoni 8Privé pedig ismét nemzetközi sztárművész fotóival érkezett: Jimmy Nelson világhírű sorozata kihaló törzsekkel ismerteti meg a látogatót.

Az ingyenesen látogatható vásár közönségét a kiállítók standjai mellett számos program, többek között az Inside Art konferencia és a Budapest Photo Weekend fesztivál is várja. Visegrad Contemporary néven számos kísérőprogram fut majd a városban,

New Visegrad Photography címmel pedig a négy ország fotóművészeinek legfiatalabb generációját ismerheti meg a közönség egy kurátori válogatáson keresztül.

A rendezvény teljes programját és kiállítói listáját az érdeklődők a www.artmarketbudapest.hu honlapon érhetik el.

Borítókép: Ledényi Attila alapító-igazgató (balról) tükröződik egy alkotáson az Art Market Budapest 2018 nemzetközi kortárs művészeti vásár sajtóbejárásán a fővárosi Millenárison 2018. október 10-én.

MTI Fotó: Kovács Tamás