Különleges kiállításra invitál Szentkirályi Alexandra

Újabb kulturális ajánlót tett közzé közösségi oldalán a kormányszóvivő. Ezúttal a június 23-án újranyíló Petőfi Irodalmi Múzeum egyik kiállítására invitál.

„A ‘Töredék Tandori – Szilágyi Lenke képreflexiói’ c. kiállítás keretében a tavaly elhunyt Tandori Dezső roppant életművének kis, de izgalmas szeletére reflektál a kortárs magyar fotográfia egyik legizgalmasabb alkotója, Szilágyi Lenke. Tandori Dezső képverseket és rajzokat is hagyott hátra szép számban. Ezek a vizuális művek lényegében rokoníthatók az irodalmi műveivel. Kísérletező kedvről, kifogyhatatlan ötletekről, sodró erejű fantáziáról, humorról és lenyűgöző alkotóerőről árulkodnak. Ahogyan Tandori, úgy Szilágyi Lenke is besorolhatatlan alkotója a magyar művészetnek. Hasonló kísérletező kedv és alkotóerő jellemzi. Az irodalom és a fotográfia párbeszéde, mely átível műfajokon” – írta Facebook-bejegyzésében Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő.