Különleges szálat szőttek Othello drámájába

A Nemzeti Színház darabjában így teszi átélhetőbbé a velencei mór történetét a rendező, Kiss Csaba.

Ezt ne hagyja ki! Ünnepi saláták, az unalmas köretek helyett!

A rendezővel Lukácsy György beszélgetett az előadás kapcsán. – írja a kultura.hu.

Az interjúban többek között arról a királykardról kérdezték, amely eddig minden Shakespeare-rendezésében szerepelt. Mint elmondta, az Othellóban ezt most egy tőr helyettesíti majd, egy másik visszatérő elem, a himnusz azonban feltűnik, illetve felcsendül majd az előadásban, amelyben az újító roma szál apropójának kapcsán cigány népzene is helyett kapott. A darab többek között a féltékenység, identitás kérdéseit is feszegeti – ezek is adják aktualitását. Valamint a

„A szerelem, a bizalom törékenysége, a féltés, a nő–férfi viszony megannyi árnyalata. – mondta rendező.

Kiss Csabát a beszélgetésben arról is faggatták, hogy pontosan minek a jelképe a darabban Ciprus szigete. A rendező szerint ez egy ügyes fordulat Shakespeare-től, aki „színházi ember, a néző kedvét keresi.”

„Tehette volna Máltára is a történetet, de az harcias utalásokat hordozott volna, Ciprus édes és sikamlós. Aphrodité szigetén megfojtani a nőt… hm.”

Az interjú végén a rendező azt is elmondta, a darab tulajdonképpen egyetlen izgalmas kérdésnek a kísérlete:

Átélhetővé lehet-e még tenni a bonyolult érzéseket, gondolatokat a színpadon?

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Borítókép: Ács Eszter Desdemona szerepében a darab próbáján / MTI / Bruzák Noémi

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS