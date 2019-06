Lajkó Félix is fellép a legjelentősebb vajdasági nyári rendezvényen

Kishegyes település 250 éves fennállását utcabállal ünneplik a fesztivál zárónapján.

Többek között a Kiscsillag, a Los Orangutanes, a Mostar Sevdah Reunion és Lajkó Félix várja a közönséget a délvidéki magyarság legjelentősebb kulturális fesztiválján, a Dombos Festen, amelyet július 11. és 14. között tartanak a vajdasági Kishegyesen – közölték a szervezők.

A négynapos fesztivál idén is a térség legjelentősebb előadóit vonultatja fel, ismét színvonalas és ritkán látott produkciókat hívtak meg az összművészeti rendezvényre – áll a közleményben.

A Dombos Festet július 11-én a világzenét és cigányzenét vegyítő Putri Pop nyitja meg, majd a cimbalomé lesz a főszerep, a nagyszínpadon a Cimbalom Brothers játékát hallgathatja meg a közönség. Ezen a napon lép fel a Vajdaságba már szinte hazajáró Kiscsillag, valamint a Road Six Sax szaxofonkvartett, amely a második napon is a közönség rendelkezésére áll. A nyitónapot a rockabilly zene kortárs magyar képviselője, a Tom White & the Mad Circus zárja.

A második nap főszereplője Bosznia-Hercegovinából érkezik, a Mostar Sevdah Reunion koncertkörútjának ugyanis Kishegyes az egyik állomása. Rajtuk kívül fellép a The Carbonfools, a Terra Profonda, és a Fitos Dezső Társulat is bemutatja A falu című táncprodukcióját.

A fesztivál állandó fellépőjének számító Lajkó Félix Liszt Ferenc-díjas világzenei hegedűművész és zenekara szombaton várja a közönséget. Fellép Balogh Melinda és zenekara, valamint a swinget a dzsesszel és a cigányzenével ötvöző Canarro, de a harmadik nap vendége lesz a svéd-magyar énekes-dalszerző Antonia Vai is. A vajdasági Fokos zenekar szombaton és vasárnap is zenél a látogatóknak.

Kishegyes település 250 éves fennállását utcabállal ünneplik a fesztivál zárónapján, ahol gólyalábasok, utcazenészek és a löszfalon táncoló művészek is megjelennek majd – közölték a szervezők. A színpadon pedig Ferenczi György, a világ egyik legjobb szájharmonikása, valamint zenekara, az 1ső Pesti Rackák, majd a latin-amerikai zenét játszó Los Orangutanes lép fel.

A gyerekprogramok között látható lesz a BaHorKa Társulat interaktív mesejátéka, Tóth Viktor magyar népmeséket bemutató szaxofonjátéka, valamint pantomim is várja a legkisebbeket, Méhes Csaba produkciója a zárónapon számít a közönségre.

A rendezvénynek helyet adó Hegyalja utcában kézművesek, valamint hagyományos magyar ételeket kínáló árusok és borászok kaptak helyet, borpincével és borterasszal várják a látogatókat, napközben pedig a Dombos Remix irodalmi fesztivál beszélgetéseit hallgathatják meg az érdeklődők.

Ezen felül ismét látható lesz, ahogyan a fényfestők keze alatt minden este életre kel a 100 méteres, patkó alakú löszfal, amelynek a tövében a fesztivált rendezik.