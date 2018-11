Lantos Róbert: a Hunyadit az egész világnak látnia kell

A napfény ízét vagy a Csodálatos Júliát is jegyző, magyar származású producer célja, hogy a Bán Mór által írt, nagy sikerű Hunyadi-regénysorozatból készítsen a világ minden táján vetíthető tévészériát.

Clive Owen és Tim Roth főszereplésével Budapesten forgat Lantos Róbert kanadai producer. A Budapesten született, majd az 1956-os forradalom után családjával Uruguayba, onnan Kanadába emigráló alkotóval a Magyar Idők készített interjút.

Lantos a lapnak elmondta, hogy sok műfajban alkotott már, az általa jegyzett filmek között több történelmi témájú is akadt – mint például a Szabó István rendezte A napfény íze is -, most pedig azt szeretné, ha nagyszabású filmsorozatot készíthetne Bán Mór Hunyadi-regénysorozatából. Mint mondta, magyarul olvasta a szériát: „Régi barátom, Hazay Cecília adta a kezembe az első kötetet, és győzködött, hogy Robi, ezt feltétlenül el kell olvasnod. Mivel jó vaskos könyv volt, eleinte csak néztem, hogy nekem embert próbáló feladat lesz ezt magyarul elolvasni. De az első húsz oldal után belelendültem, olyannyira, hogy következett a második, majd a harmadik kötet és így tovább. Néhány oldal után már nem tudtam letenni a könyveket” – mesélte.

A producer két társával együtt már meg is vásárolta a szükséges jogokat, de a sorozat megalkotásának megfelelő módja még formálódik. Ennek az oka az, hogy olyan koncepcióban gondolkodnak, melyet a világ bármely táján el lehet adni, nem csak Magyarországon. „Egy Hunyadi-sorozatot csak úgy érdemes megcsinálni, hogy versenyezni tudjon a világpiacon, ugyanakkor a magyar közönséget is lekösse.

Egy magyar nyelvű történelmi mozifilmre Magyarországon kívül nincs piac.

Csak azokat a magyar nyelvű filmeket lehet külföldön eladni, amelyek díjakat nyernek, ám azokat sem nézik meg sokan” – jegyezte meg. Ezzel szemben Lantos igen vonzó perspektívát vázolt fel a széria számára: „A világ közönsége hozzá van szokva a nagyon látványos, jó minőségű történelmi sorozatokhoz, elég, ha csak a Borgiákat, a Tudorokat vagy a Vikingeket említem. A Hunyadit úgy kell megcsinálnunk, hogy ezekkel versenyezni tudjon, s akkor az egész világon lehetne forgalmazni és el is lehetne adni.” – mutatott rá.

Arra a kérdésre, hogy mindehhez mennyi pénzre van szükség, a producer úgy felelt, hogy a költségvetést leginkább a forgatókönyv szabja meg. „Talán ötmillió dollárból meg lehetne csinálni, de félmillió dollárból biztos, hogy nem, és nem is érdemes” – magyarázta. Mint mondta, a Magyar Nemzeti Filmalap azért nem tud hozzájárulni a projekthez, mert az csak mozifilmeket támogathat. „Jelen pillanatban a tévésorozat-gyártásnak nincs intézményesített műhelye, sem kialakult rendszere Magyarországon. Azt viszont tudom, hogy a filmalap is készít egy hasonló filmet, de az máshol aligha lesz forgalmazható” – emelte ki.

A szakember küldetésének tekinti, hogy a magyar történelmet, s benne a Hunyadiak történetét az egész világ megismerhesse – ennek pedig nem csak kulturális, de politikai okai is vannak.

„Ez a történet az egész világot érinti, csak a világ nem tud róla.

Nemcsak Magyarországon szól délben a harang, hanem a világ valamennyi katolikus templomában, viszont talán egyedül nálunk tudják, hogy ­miért. Ha elkészítjük a Hunyadit, akkor máshol is tudni fogják. Ne feledjük, hogy ha Hunyadi János elveszíti a nándorfehérvári csatát, akkor a török sereg és Róma között nincs már sok akadály” – mondta.

Lantos Róbert így folytatta: „Érdekes módon szinte minden második nap van egy erős magyarellenes cikk az amerikai médiában, legutóbb a New York Timesban olvastam egyet. Ebben azt írják, hogy vigyázzatok, mert ami Magyarországon történik, az nálunk is megtörténhet. Trump pedig Orbánt követi, és egy migránsellenes, rasszista társadalmat épít. Ők azt gondolják, hogy a migránsok elnyomott, kizsákmányolt emberek, akik egy normális élet reményében indulnak útnak, és Magyarország mégsem engedi be őket. Én nem állítom, hogy egy ilyen sorozat hatására másképp fogják látni és értékelni Magyarországot, de mivelhogy nem tudnak semmit a magyar történelemről, azt sem tudják, hogy itt több mint százötven évig iszlám uralom volt. Szerintem az amerikai liberálisok is másképp gondolkoznának, ha hasonló történelmi tapasztalatuk lett volna. De nem volt, sőt egyelőre még Nyugat-Európában sem tapasztaltak ilyet.

Ha megismernék a történelmünket, akkor látnák, hogy itt állították meg az iszlám terjeszkedést, és ennek majdnem az egész ország megsemmisülése volt az ára.”

A nemzetközi koprodukcióban gondolkodó Lantos arra is felhívta a figyelmet, hogy anélkül, hogy Magyarország a projekt élére állna, nehezen jöhet létre ez a nagyszabású sorozat. Mint mondta: „nemzeti szándék kell ahhoz, hogy a Hunyadi-sorozat megvalósuljon, és Bán Mór regényeinek hőseit az egész világ megismerhesse.”

Borítókép: Marastoni József Hunyadi János a várnai csatában c. alkotása. Forrás: Wikimedia

