Legendák keltek életre a székelyudvarhelyi fesztiválon

Megelevenedett mese-figurák és több mint 300 vidám gyerek lepte el a város központját, hogy a második Legendárium Karneválon saját műsort adjanak elő.

A diákszínjátszók és felkészítőik fantáziájának nem szabtak határt a szervezők. Egyetlen kikötésként az szerepelt, hogy saját, helyi legendáikra alapozzák előadásaikat a résztvevők. Az oroszhegyi diákok népviseletben léptek fel, darabjuk kiindulópontjának a környék egyik legismertebb hegyét választották.

„Az előadásunk Hargitáról, a székelyek szent hegyéről szólt. Jól éreztük magunkat, szeretünk itt lenni nagyon” – mondta az M1 csatorna Kárpát Expressz című műsorában Bálint Béla, az oroszhegyi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulója.

A barátosi Bibó József Általános Iskola diákjai a rétyi nyír legendáját ismertették meg a közönséggel. Összesen tizennégy településről érkeztek csoportok Székelyföldre. Fazakas Szabolcs, a Székelyföldi Legendárium alapítója a zsűri egyik tagjaként tekintette meg az előadásokat.

„Nagyon örvendünk, hogy most tényleg a Kárpát-medence szinte minden országából érkeztek gyerekek, az anyaországból és Felvidékről is. Tavaly voltak Kárpátaljáról és Délvidékről és persze szórványból is érkeztek. Most Erdély más területeiről is jöttek, mint Székelyföldről. Ez a legfontosabb, hogy ilyen sok csoport érkezett” – fogalmazott Fazakas Szabolcs.

A békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskola előadását különdíjjal értékelte a zsűri. Az öttagú testület külön kiemelte a tanárok aktív részvételét. Ők szerepet is vállaltak a Békés megye központjában kialakított Széchenyi-liget híres tölgyfájának legendás történetét megidéző darabban.

„Azt próbáltuk meg kifejezni, hogy a gyermekek a testükkel és a zenével hogyan tudják összhangba hozni a történetet. Tehát, a mozgás volt az elsődleges igazából a felkészítés során is, meg a próbák során is” – mondta Greksza Attiláné, a békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskola pedagógusa.

Még a kánikula sem érződött a gyerekek lelkesedésén, akiket az előadásokon kívül számos programmal vártak a szervezők. A leglátványosabb produkciót az Arany Griff Lovagrend harcosai mutatták be. A korhű középkori páncélokba és viseletekbe öltözött székelyudvarhelyi hagyományőrzők legnagyobb csatájukat most a harminc fokot meghaladó hőmérséklettel vívták.

„A legendáknak mindig valóságmagva van. Egy igazi hagyományőrzőnek a valós hősökre kell koncentrálnia. Ott van például Beregszói Péter, akit számszeríjjal nyakon lőnek és tovább harcol, Hunyadi Jánostól pedig nemességet kap. És ott van Hunyadi János, akiért a harang szól egész Európában”

– mondta Sashalmi-Fekete Tamás, a csapat alapító-vezetője, aki több híressé vált magyar harcost is népszerűsített.

A legnagyobb tapsok a legkisebbek produkciónak szóltak a Székely Támadt Várban felállított színpadon. A Kárpát-medencei Legendárium karnevál fődíját jelentő aranypatkót két korosztály legjobb előadásainak ítélték oda. Az elemisták között a szamosújvári Kemény Zsigmond Elméleti Líceum diákjai kapták a legtöbb pontot. A másik kategóriában a Krasznahorka büszke vára és a Rákócziak dicső kora című darab felvidéki színjátszói diadalmaskodtak.

A két kategória fődíjasai az aranypatkó mellett egy budapesti kirándulással, vagyis hamarosan újabb közösségi élményekkel is gazdagodnak majd.