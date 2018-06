Letették az NMI Művelődési Intézet épületének alapkövét Lakiteleken

Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára az ünnepségen elmondta:

„hagyományainkra, keresztény kultúránk értékeire, magyar nemzeti identitásunk alapjaira tudásalapú társadalmat építünk, mert hisszük, hogy minden nemzedéknek kötelessége nem csupán gyarapítani, hanem örökíteni is a szellemi vagyonát, és felnevelni a haza új nemzedékeit”.

Mint mondta: a mostani építkezés új fejezetet nyit a közművelődés több száz éves történetében, hiszen az épület nemcsak székháza egy szervezetnek, hanem a közművelődés történetét őrző, feldolgozó, szakmatörténeti gyűjteménynek helyet adó, a közösségi művelődés jelen folyamatait kutató és szakmai utánpótlást biztosító országos központ is.

Durkó Mátyás 1956-ban alapította, majd vezette a korábban Kossuth Lajos nevét viselő debreceni tudományegyetem egykori felnőttnevelési és közművelődési tanszékét. A néhány év múlva, 1968-ban megjelent Felnőttnevelés és népművelés című könyvével pedig lerakta az andragógia diszciplína alapjait.

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Népfőiskola Alapítvány kuratóriumának elnöke köszöntőjében hangsúlyozta: „ember nélkül semmi nem lehetséges, intézmény nélkül semmi nem tartós”.

Mint mondta, a kilencvenes évektől kezdve, a népfőiskola megalakulása óta olykor szinte reménytelen helyzetben is bíztak munkatársaival „a maguk igazában, mert tudták, hogy ez nemcsak egy kis közösségnek az igazsága, jövőképe, hanem egy nagy nemzetközösségé is”, és ezt a jövőképet szolgálja a jövőben is az NMI Művelődési Intézet, a Lakitelek Népfőiskola és a népfőiskolai hálózat is.