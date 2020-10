Lombardia fővárosában lép fel a Magyar Állami Népi Együttes

Az együttes tánckarán és kibővített zenekarán kívül velük utazik a Szent Efrém Férfikar, Pál István Szalonna valamint Shlomo Mintz hegedűművész is.

A Magyar Állami Népi Együttes október 18-án a milánói Teatro Repower színpadán lép fel. Műsoron a két éve bemutatott nagysikerű produkció, a Liszt-mozaikok szerepel. A turné létrejöttéről és előkészületeiről Tucsni Anna, a Hagyományok Háza kulturális menedzsere számolt be:

„A vendégjátékot egy olasz koncert promóciós menedzsernek köszönhetjük, aki az Együttes több előadását is megtekintette a Művészetek Palotájában és a Hagyományok Házában. Későbbi partnerünk felfigyelt a Liszt-mozaikok produkcióra, s fantáziát látott annak olaszországi előadásában. Ez egybeesett régi szándékunkkal, hogy a Magyar Állami Népi Együttes neves európai koncerttermekben, színházakban is bemutathassa széleskörű repertoárját. Célunk volt, hogy a felkészült, komoly tánctudású tagjaink színesítsék azt a – feltételezésünk szerint – az európai köztudatban élő hagyományos, régmúlt időket idéző képet, ami a hét évtized alatt az Együttesről kialakult. Az utóbbi évek produkciói magunk, s kritikusaink véleménye szerint a nemzetközi porondon is megállják a helyüket, s felnőttek az európai táncélet legnevesebb bemutatóinak színvonalára.

A legnagyobb olasz romantikus operaszerző, Verdi városában a legnagyobb romantikus zongoraművész, Liszt Ferenc nevét viselő összeállítással a – hatalmas nézőtérrel és színpaddal rendelkező – Teatro Repowerben lépünk fel október 18-án. A teátrum nagysága nagyon fontos volt számunkra, a darabot idáig csak a MÜPA Fesztivál Színházában mutattuk be, ahol a szcenika, s a színpad méretei is megfeleltek a darab előadásához. A Liszt-mozaikoknak jelentős térigénye van: az együttes tánckarán és vendégzenészekkel kibővített zenekarán kívül olyan vendégművészek utaznak velünk, mint Szabó Marcell zongoraművész, vagy a Szent Efrém Férfikar. Az olasz nézőknek igazán remek élményben lehet részük 18-án: a Liszt-mozaikok tánckoncert előtt egy különleges zenei utazásra invitáljuk őket, melyen a Pál István Szalonna vezette népi zenekarunk mellet Shlomo Mintz világhírű hegedűművész, és a milánói Scala kamarazenekara tolmácsolásában ismerkedhetnek meg Bartók munkásságával és annak népzenei gyökereivel.

Egy nyolcvanöt fős csoporttal indulunk végül Olaszországba. Ez a létszám az Együttes életében is különleges. Két autóbusszal utazunk, a műszaki berendezéseket kisbuszokkal szállítjuk, a díszletek és a jelmezek pedig egy tizennyolc tonnás kamionba és utánfutójába férnek be. A felszerelés egy részét tehát magunkkal visszük, de a helyszínen is sok mindent kell bérelni, ami komoly logisztikai feladatot jelent számunkra.

A járványos időszakban a szervezők maximális biztonságra törekszenek. Már megkaptuk a nézőtéri térképet jóváhagyásra, és az ottani előírások szerint minden második ülőhely foglalható el, de így is teltházra, s hétszázötven nézőre számítunk.”