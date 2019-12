Ma is kelendő Erdélyben a könyv

A képernyők uralta világban azért mégiscsak közkedvelt maradt a nyomtatott írásmű.

Több mint kétezer kiadványt kínál a csütörtökön kezdődő, négynapos adventi könyvvásár, amely a kolozsvári Vallásszabadság Házában várja az érdeklődőket – mondta el a Krónikának Eszenyei Katalin. Az Idea Könyvtér munkatársa azt is kifejtette, úgy tapasztalják, Erdélyben ma is kelendő a könyv.

A program különleges pontjának ígérkezik, hogy egy első világháborús visszaemlékezés bemutatóján Benkő Levente történész, szerkesztő egy ötödikes diák kérdéseire válaszol.

Manapság is nagyon kelendő, népszerű Erdélyben a könyv – mondta Eszenyei Katalin, az Idea Könyvtér munkatársa, a csütörtöktől vasárnapig a Vallásszabadság Házában tartandó Kolozsvári Adventi Könyvvásár szervezője.

Kiemelte, az impozáns belvárosi épületben négy nap alatt 9 kiállítóstand több mint kétezer publikációt kínál a könyvbarátoknak. A hetedízben tartandó rendezvény keretében számos könyvbemutató is várja az érdeklődőket, a 250 négyzetméteren elterülő vásáron kicsik és nagyok is kedvükre választhatnak a magyar irodalmi és publicisztikai felhozatalból.

Előtérben a gyermeki kíváncsiság

Eszenyei Katalin kiemelte, évente 10-12 könyves rendezvényen vesz részt az Idea Könyvtér Erdély több városában, és mindenhol azt tapasztalják, a nyomtatott kiadványoknak, a gyerekkönyveknek igenis van keletje.

Azt, hogy a fiatal generációt is olvasásra ösztönzik a felnőttek, mi sem bizonyítja jobban, hogy rendkívül felkapottak a gyerekkönyvek

– mondta a szervező. Felsorolta, a sepsiszentgyörgyi Szent György Napokon, a kolozsvári Ünnepi Könyvhéten, a csíkszeredai és marosvásárhelyi vásáron és persze a kincses városbeli adventi rendezvényen is azt tapasztalják: a képernyők uralta világban azért mégiscsak közkedvelt maradt a nyomtatott könyv.

Eszenyei Katalin hozzátette, immár második alkalommal szervezik a vásárt a 2018-ban felújított Vallásszabadság Házában, és mivel nagyon központi helyről van szó (a Kossuth Lajos utca 14. szám alatt), természetesen sokkal többen látogatják, mint annak idején a Tordai úton, a Sapientia egyetem épületében, ahol korábban szervezték.

Az idei programban könyvbemutatók is szerepelnek, ezeket az épület alagsorában tartják. A szervező kiemelte a Zúgott a Dnyeszter partja – Ujházy Sándor emlékei a Nagy Háború galíciai harctereiről című, a Tortoma Kiadónál napvilágot látott kötet bemutatóját, amelynek az a különlegessége, hogy Benkő Levente történészt, szerkesztőt egy ötödikes kisfiú faggatja majd: Püsök Andris, a Református Kollégium diákja ugyanis rendkívüli módon érdeklődik a történelem iránt.

A „tartalékos hadnagyi rangban a cs. és kir. egri 60. gyalogezredben szolgáló, civilben tanító, festő-grafikus Ujházy Sándor rendkívül olvasmányos naplóját” ismerheti meg a közönség. Benkő Levente elmondta, ezen a könyvbemutatón a gyermeki kíváncsiság kerül előtérbe: ahelyett, hogy unalmas felnőtt tudósok kérdéseit kellene megválaszolni, az érdeklődő friss szemszög lesz a lényeges.

„Regényszerű visszaemlékezésről, olvasmányos könyvről van szó, és az ötödikes kisfiú, aki egyébként a háborús könyveket bújja a házi olvasmányok helyett is, rácsodálkozással vegyes kíváncsisággal közelít az első világháborúhoz, ahhoz, hogy mi is a háború, miért fontos megismerni a rég- vagy közelmúlt eseményeit” – mutatott rá a történész. Hozzátette, reméli, a Püsök Andrissal folytatott beszélgetés ráirányítja a kisfiú kortársainak figyelmét is a történelemre.

Boia újra rombolja a történelmi mítoszokat

Eszenyei Katalin kiemelte, szintén a vásár keretében ismerheti meg a közönség Lucian Boia történész új kötetét, Az ókori Dáciától a nagy egyesülésen át a mai Romániáig című könyvről a fordítóval, Rostás-Péter Istvánnal dr. Lőnhárt Tamás történész beszélget.

„Ebben a történelmi esszében a szerző röviden vázolja fel nézeteit a románok történetével, valamint a jelen és jövő Romániájával kapcsolatban. Próbálja megmagyarázni (és lerombolni, ha szükséges) azokat a mítoszokat, amelyeket iskolai történelemórákon tanítanak, vagy a média sugallja.

Az elemzés az ókori Dáciával kezdődik, ami sokak számára alapmítosz, a szuperközpontosított államé, melynek területe a jelenkori Romániáéval esik egybe.

Az eredeti kiadás 2018-ban Gaudeamus-díjas bestseller lett” – olvasható a Boia-kötet ismertetőjében.

A programban szerepel Laczkó Vass Róbert Villanófény – Haikuformák című kötetének bemutatója is, az Exit Kiadónál megjelent könyvet Bodó Márta mutatja be.

Laczkó Vass Róbert színművész zenei esten is fellép a könyvvásár keretében: az Úgy lépek, mint aki zenére lép – válogatás 10 év dalaiból című rendezvényen Szép András zongoristával láthatja-, hallhatja őt a közönség. Az esten dalok csendülnek fel a duó Maszek balladák, Az indiánok nem hagynak cserben minket, A Kolozsvár-film, A néma hang, amit ki kell ejtenünk című előadásaiból.

Laczkó Vass Róbert színművész és Szép András zongoraművész tíz éve tartó közös alkotómunkájuk zenei terméséből válogatnak. A klasszikus és kortárs magyar lírikusok műveit fókuszba állító zenés estjük címét Kassák Lajos egy verssora ihlette: Úgy lépek, mint aki zenére lép.

Az adventi könyvvásár december 12–15. között, 10 órától 19 óráig várja az érdeklődőket a Vallásszabadság Házában. A részletes program az Idea Könyvtér honlapján olvasható.

Borítókép: A kincses városbeli Vallásszabadság Háza ad otthont az adventi könyvvásárnak / facebook