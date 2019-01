Mága Zoltán otthonában látogatta meg Törőcsik Marit

Hiányszik neki a közönség, és már alig várja, hogy újra színpadra álljon.

Otthonában látogatta meg Törőcsik Marit Mága Zoltán, hogy személyesen adja át számára a Budapesti Újévi Koncert Gáladíját.

A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas művész az újévi gálakoncerten személyesen nem tudta átvenni a Hungarikumként elismert, a Magyar Örökség, és az Európai Kulturális Örökség részeként tisztelt Herendi Porcelánmanufaktúra termékével és az egymillió forinttal járó díjat, ezért Mága Zoltán vitte el azt a legendás színésznőnek, aki nagy örömmel fogadta otthonában.

A művésznő megköszönve az elismerést, azt mondta, ez azért különleges és fontos számára, mert ahogy fogalmazott ezt az őszinte, tiszta szeretet adta. Sajnálatát fejezte ki, hogy nem lehetett ott a gálaesten, mert mindig örömmel hallgatja a hegedűjátékot.

Törőcsik Mari szerint egy színésznek is nagy elismerés, ha 13 ezer emberrel együtt ünnepelhet, és szerencsésnek tartja magát, mert a Nemzet Színészeivel együtt már köszönthette a közönséget az újévi gálán. Ígéretet tett arra, hogy a 2020-at köszöntő következő újévi koncerten, már ott lesz a színpadon.

Nagy öröm volt látni, hogy az egyik legjobban szeretett színművész újra energikus, életvidám, és tervezi a jövőt. Több éve már csak nagyon kivételes esetben fogad vendéget, és évek óta nem adott interjút, de mint mondta, Mága Zoltán iránt érzett szeretete, tisztelete és barátsága most mindent felülírt, ezért nem csak őt, hanem a televíziós stábot is beengedte lakásába, hogy megörökítsék a nagyon fontos és örömteli találkozást, amelynek alkalmából még egy pohár Unicummal is koccintottak, majd Mága Zoltán eljátszotta neki kedvenc dalát, a Körhinta című filmből.

Törőcsik Mari azt mondta, hiányszik neki a közönség, és már alig várja, hogy újra színpadra álljon. A rajongóinak és egész Magyarországnak azt üzente, soha el nem múló szeretettel gondoljanak rá és egymásra, hogy a béke és a szeretet országaként őrizzük a kultúránkat és egymást, és egyben boldog új évet kívánt az egész országnak.