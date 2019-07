Magyar filmek is indulnak a szarajevói filmfesztivál fődíjaiért

A dokumentumfilmek, a rövidfilmek és a diákfilmek kategóriájában is versenybe szállnak magyar alkotások a 25. szarajevói filmfesztivál fődíjáért, Szarajevó szívéért.

A rendezvény honlapján olvasható program szerint 9 játékfilm, 16 dokumentumfilm, 14 rövidfilm és 14 diákfilm indul a Nyugat-Balkán egyik legjelentősebb fesztiváljának különböző díjaiért augusztus 16. és 23. között.

Dokumentumfilm kategóriában láthatja a közönség Szabó Réka A létezés eufóriája című alkotását, valamint Bársony Katalin Csillagfény távolság című filmjét, amelynek Szarajevóban lesz a világpremierje is.

Rövidfilm kategóriában is két magyar produkciót vetítenek le a boszniai fővárosban. Tóth Luca Lidérc úr és Andrasev Nadja Symbiosis című filmje került be a válogatásba.

A diákfilmek között Moldovai Katalin Ahogy eddig című diplomafilmjét és Gyulai Panni Broken Things című animációját tekinthetik meg az érdeklődők.

Kétszáz alkotást mutatnak be

A szarajevói filmfesztivál keretében rendezendő Talents Sarajevo programon 64 filmes vehet részt, köztük Kovács István rendező, Lányi Zsófia forgatókönyvíró, Nagy Botond operatőr, Felszeghy Ádám producer és Erkel Bálint rendező.

A jubileumi, 25. szarajevói filmfesztivált az UNESCO védnöksége alatt szervezik meg. A rendezvényen mintegy kétszáz alkotást mutatnak be az utóbbi egy év filmterméséből, a hangsúly ezúttal is a térség, a volt Jugoszlávia tagországainak filmművészetén lesz, de érkeznek filmek Albániából, Örményországból, Ausztriából, Azerbajdzsánból, Ciprusról, Görögországból, Magyarországról, Máltáról és Törökországból is.

A filmfesztivál kísérőrendezvényeként gyerekprogramokat és kerekasztal-beszélgetéseket is szerveznek.

Borítóképünk a Szarajevói Filmfesztivál tavalyi díjátadóján készült a szarajevói Nemzeti Színházban