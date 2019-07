Magyar művészek kiállítása emlékeztet az '89-es határnyitásra Passauban

Az 1989-es eseményeket, a nyugati határnyitás évét idézi fel Verstrichene Zeit – Elfolyó idő címmel a passaui Modern Művészetek Múzeumában a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) huszonhárom képzőművészének pénteken nyílt kiállítása.

A Magyar Művészeti Akadémia visszatérő vendég Németországban: első alkalommal mintegy öt évvel ezelőtt a berlini Collegium Hungaricum mutatott be kiállítást Makovecz Imre rajzaiból, két esztendeje pedig a müncheni Künstlerhausban mutatkoztak be az MMA képzőművészei – idézte fel a pénteki megnyitó előtt a szervezet főtitkára.

Kucsera Tamás Gergely hangsúlyozta, hogy a magyar történelemhez sok szálon kötődő, Duna menti Passauban most képző- és iparművészek munkái is láthatók. A válogatás egyik ikonikus munkája például Orosz István Továrisi konyec feliratú plakátja, amely az 1990-es választásokon is szerepet kapott.

A német közönség ezen kívül Aknay János, Árendás József, Bakos István, Barabás Márton, Baráth Ferenc, Csáji Attila, Elekes Károly, Farkas Ádám, Gaál József, Jovián György, Kovács Péter, Kulinyi István, Lajta Gábor, M. Novák András, Prutkay Péter, Stefanovits Péter, Szabó Menyhért, Szabó Tamás, Szemadám György, Szőcs Miklós TUI, Szurcsik József és Véssey Gábor alkotásaival találkozhat.

Berlinben is bemutatják majd

Kucsera Tamás Gergely elmondta, hogy a tárlat a 30 éve szabadon című emlékévhez kapcsolódik, sőt annak első nagy külföldi rendezvénye. A Stefanovits Péter és Alapfy László kurátorok által rendezett kiállítás célja a művészet eszközeivel láttatni, együtt emlékezni a német-magyar közös történelem részének nevezhető, 1989-90-es eseményekre – jegyezte meg.

Az alkotások jelentős része a kontinenst 1989-90-ben átjáró életérzést mutatja fel: a szabadságérzés, a remény, a szabadságvágy fejeződik ki a legtöbb műben

– hangsúlyozta az MMA főtitkára, hozzátéve azonban, hogy az alkotások egy része visszatekintve reflektál az 1989-es eseményekre, némelyike pedig az akkori reményeket később váltó csalódottságot is kifejezi.

A Passauban szeptember 29-ig látható tárlatot a tervek szerint december közepétől Berlinben is bemutatják – közölte Kucsera Tamás Gergely.