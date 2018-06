Magyarországra jön a King’s Singers és Ólafur Arnalds

Az a capella királyainak és az egyedülálló stílusú izlandi "komoly popzenésznek" koncertje több, mint kuriózum.

A balti országok idén ünneplik függetlenségük századik évfordulóját, így a lett, észt és litván művészet kiemelt figyelmet kap a CAFe Budapest kortárs művészeti fesztiválon. Amellett, hogy tizenhat napon át több mint száz klasszikus, jazz- és világzenei, színházi, tánc-, újcirkuszi és képzőművészeti program vár a látogatókra, a fellépők sorában ott találjuk a King’s Singerst is. A 1968-ban alakult világhírű brit a cappella énekegyüttes, amely változó tagokkal mai napig működik, már azzal is megmelengette a magyarok szívét, hogy csodálatos feldolgozást készítettek Kodály Esti dalából, ezen a fesztiválon pedig az lesz a legkülönlegesebb pillanat, ahogy a külön nekik komponált darabot, Gyöngyösi Levente szerzeményét adják majd elő.

Az együtténeklés hazai kiválósága, a Soharóza kórus is fellép, Az Ügy címmel mutatják be rendhagyó műfajú „catwalk koncertjüket.”

Egészen egyedülálló Ólafur Arnalds zenéje, nem véletlen, hogy óriási népszerűségnek örvend világszerte. A fiatal izlandi szerző-producer a komolyzene és az akusztikus pop kivételes elegyével dolgozik, a vonós hangszerek és a zongora hangjait keveri loop-okkal és beat-ekkel.

Az eseménysorozat nyitókoncertjét a Sinfonietta Riga adja majd, de látható lesz többek között a Recirquel Újcirkusz Társulat friss, My Land című produkciója is. Premierre készül a Magyar Nemzeti Balett is, a Fugato Orchestra pedig a Duna Táncműhellyel közösen állítja színpadra szimfonikus táncelőadását, a Noét – árulta el Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója, a fesztivált szervező Operatív Testület elnöke az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón.

A szervezők szerdán kezdik meg a jegyértékesítést a fesztivál idei programjaira.

Borítókép: A King’s Singers. Forrás: www.kingssingers.com