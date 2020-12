Meghosszabbították a 360 Design Budapest online kiállítást

Az októberben nyílt tárlat olyan különleges bútorokkal, lámpákkal, kerámiákkal, fémszálas pamutokkal és textiltermékekkel várta a látogatókat, amelyek egy részét a fenntarthatóság gondolata inspirálta.

A nagy érdeklődésre tekintettel meghosszabbították a kortárs designtárgyakat felvonultató 360 Design Budapest online kiállítás – közölte a Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) az MTI-vel szerdán.

A közlemény szerint az októberben nyílt tárlat olyan különleges bútorokkal, lámpákkal, kerámiákkal, fémszálas pamutokkal és textiltermékekkel várta a látogatókat, amelyek egy részét a fenntarthatóság gondolata inspirálta. A művészi kidolgozottságukat tekintve is kimagaslóan egyedi tárgyakat Budapesten, az ötödik kerületi Aulich utca 4-6. szám alatt lehetett megtekinteni a Design Héten.

A fizikai kiállítás helyszínén bemutatott tárgyakról gömbpanorámás és 3D-s felvételek készültek, hogy azok a nagyközönség számára is bárhonnan elérhetőek legyenek. A magyar design iránt érdeklődők így bárhonnan megtekinthetik Adamlamp, Codolagni, Error n’more, Hannabi, Kele Sára, KOMONKA, Lakatos Ábel, LumoConcept, Miklósi Ádám, Oleant, Paper Up, Planbureau, Plydesign, Position Collective, RAWfiction, Regős Anna, Sixay, Socowoo, Studio Nomad, és Ungár Fanni termékeit. A magyar tervezők munkái mellett négy nemzetközi tehetség – a cseh Master & Master, a szlovák Crafting Plastic!, a lengyel Phormy és a Máltán alkotó Anna Horváth – tárgyai is helyet kaptak az anyagban.

A digitális kiállításnak köszönhetően a nagyközönség az alkotók szemszögéből is megismerheti a felvonultatott designtermékeket és a mögöttük rejlő történeteket. Az érdeklődők az MDDÜ hivatalos felületein részt vehetnek egy videós tárlatvezetésen, ahol egyebek mellett megtudhatják, milyen történeti hagyományok és mérföldkövek jellemzik a magyar designipart – írja a közlemény.

A meghosszabbított virtuális tárlat a 360dbp.com internetes címen érhető el.