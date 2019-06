Megkezdődött a Múzeumok éjszakája programsorozat

A tizenhetedik alkalommal megvalósuló eseményen több mint négyszáz helyszínen csaknem kétezer programot kínálnak.

A rendezvény központi témája az idén az utazás és a digitalizáció, szlogenje az #UtazásÉlményMúzeum, kiemelt helyszíne Szombathely.

Idén Liu Shaolin Sándor Olimpiai, világ- és Európa-bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó a Múzeumok Éjszakája programsorozat szóvivője.

Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára az esemény hivatalos megnyitóján kiemelte: az először 2003-ban megrendezett Múzeumok éjszakája mára Magyarország legtöbb embert megmozgató kulturális eseményévé vált.

Négyszázezer ember indul el ezen az estén, hogy megtapasztalják, a pókhálós múzeumok ideje lejárt

– mondta, hangsúlyozva, hogy az elmúlt 17 év rendezvényeinek eredményeként nemcsak ezen az éjszakán, hanem az év többi részén is megváltozott a múzeumok működése.

Interaktív programokat szerveznek, múzeumpedagógiai órákat tartanak. Könnyebben találjuk meg a gyökereinket, a múltunkat a múzeumokban – tette hozzá az államtitkár.

Liu Shaolin Sándor olimpiai bajnok gyorskorcsolyázó, a programsorozat idei szóvivője arról beszélt, hogy hatalmas változásokat, újításokat tapasztalt a múzeumokban. A rendezvény célja, hogy az érdeklődők kedvet kapjanak a múzeumi programokhoz és a jövőben is minél többet járjanak múzeumba – mondta.

A szervezők a tavalyihoz hasonlóan idén is mintegy 400 ezer látogatót várnak a Múzeumok éjszakájára, ami az éves múzeumi látogatottság 4 százalékát teszi ki. A múzeumok, kiállítóhelyek és levéltárak országszerte számos olyan különleges programot kínálnak, amelyek kizárólag a Múzeumok éjszakáján érhetőek el.

Az M5 kulturális csatorna munkatársai szombaton élő adásban, egész este múzeumról múzeumra járva mutatják be a Múzeumok éjszakája programjait, de már a nap folyamán is többször bejelentkeznek a rendezvénysorozat helyszíneiről, emellett az M5 Facebook-oldalán is folyamatosan friss információkat közölnek.

A Múzeumok éjszakája fő szervezője az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi), támogatója a Nemzeti Kulturális Alap (NKA), médiapartnere az M5, szakmai partnere a Magyar Turisztikai Ügynökség.

Az esemény részletes programja a www.muzej.hu honlapon érhető el.