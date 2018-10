Október 31-től látogatható az intézmény, melynek fő szenzációja a Román Csarnok.

Orbán Viktor miniszterelnök nyitja meg október 31-én a felújított Szépművészeti Múzeumot – értesült a Magyar Idők. A lap cikke szerint az intézmény Michelangelo-termében a Leonardo da Vinci és a budapesti lovas című kamarakiállítást tekinthetik meg az érdeklődők.

„Több mint háromévnyi rekonstrukció után október 31-én újra megnyílik a Szépművészeti Múzeum – mondta a Hír TV Paletta című műsorában Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója. Ismertetése szerint hetven évvel ezelőtt zárta be kapuit a Román Csarnok, amely a legpompásabb tere a múzeumnak, így a megnyitása a legnagyobb szenzáció.

”Csak ezen a termen több mint ötven restaurátor dolgozott egy éven át.

Több ezer négyzetméter falat kellett rekonstruálva újrafesteni, öt és fél kiló arany került fel a falfelületre„ – hangsúlyozta Baán. Ismertetése szerint az intézményben egy raktárat is kialakítottak, ami gyűjtemények tárolására szolgál majd. A főigazgató hangoztatta, a múzeum közel 15 ezer négyzetmétere újult meg a Liget Budapest projekt részeként. Egyrészt az eredeti állapotokat állították vissza, másrészt nagy figyelmet szenteltek annak is, hogy a XXI. századi kényelmi eszközökkel is felszereljék a múzeumot, ami ma már alapelvárás a látogatók részéről.

A Magyar Idők beszámolója szerint a Michelangelo-teremben rendezik meg a Leonardo da Vinci és a budapesti lovas című kamarakiállítást, amellyel bemutatkozik a felújított épület. Többéves kutatómunka eredménye a különös tárlat, amelyen csaknem húsz Leonardóhoz köthető művet mutatnak be.

Fontos tudni, hogy október végén még nem nyitják meg az egész múzeu­mot.

Akkor a mélyföldszinti terek, a felújított Román szárny nagy része és az ottani kiállítások várják a látogatókat, ám az összes új állandó kiállítást csak 2019 közepétől lehet megtekinteni.

Mindennek technikai okai vannak, hiszen ezzel párhuzamosan

bezárják a Magyar Nemzeti Galéria régi magyar gyűjteményének állandó tárlatait, és ezeket elhozzák a Szépművészetibe

– a gyűjtemény egységét 1957-ben bontották meg, amikor szovjet mintára kettéválasztották a nemzetközi és a nemzeti anyagot –, így helyreáll a művészettörténeti folyamatosság is: a múzeum az egyiptomi és a görög–római művészet mellett a XVIII. század végéig együtt mutatja majd be az egyetemes és a magyar művészet történetét.

A Szépművészeti Múzeum 1800 utáni gyűjteményének kiállítását ideiglenesen – az Új Nemzeti Galéria megnyitásáig, ami a tervek szerint 2021-ben lesz – a Várba költöztetik.

Borítókép: sajtóbejárás résztvevői a megújuló Szépművészeti Múzeum restaurált román csarnokában 2018. szeptember 24-én.

Forrás: MTI / Kovács Tamás