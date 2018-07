Nagy sikert aratott a Virágvölgy Karlovy Varyban

Csuja László a Magyar Nemzeti Filmalap pályakezdő tehetségek támogatására létrehozott Inkubátor Programjában készítette el mozifilmjét Enyedi Ildikó mentorálásával.

A nagy fesztiválokon mindig nagyon kritikus a közönség, mindig fennáll a veszélye annak, hogy ha nem jó egy film, akkor egyszerűen elmennek – hangsúlyozta Muhi András, hozzátéve: a Virágvölgy bemutatójáról senki sem távozott idő előtt, és a több száz fős, telt házas moziteremben „igazi meleg tapssal” ünnepelték a filmet.

A helyszínen tartózkodó producer kitért arra is, hogy még két alkalommal vetítik Karlovy Varyban a Virágvölgyet, amely iránt több nemzetközi filmfesztivál is érdeklődik. A filmet a Karlovy Vary-i mustra East of the West elnevezésű versenyprogramjában mutatták be.

A Virágvölgy napjaink Magyarországán játszódik. A történet szerint a külvárosi lakótelepen unatkozó Bianka hirtelen felindulásból ellop egy csecsemőt, majd kénytelen apát és otthont keresni, azonban senki sem fogadja be. Már-már feladná, mikor véletlenül találkozik a munkásszállón élő, jószívű Lacival, aki segíteni akar az utcán rekedt anyának és eldönti, hogy mindenáron otthont teremt számukra.

A Virágvölgy amatőr főszereplőkkel készült, a női főszerepben Berényi Bianka Instagram-sztár, az EU Cannibal frontembere, a férfi főszerepben pedig Réti László többszörös speciális olimpiai bajnok látható. A film forgatókönyvét Csuja László és Nagy V. Gergő közösen jegyzi, az operatőr Vass Gergely. A film a Focusfox gyártásában, a Filmalap 62 millió forintos támogatásával készült.

A Virágvölgyet nyár végén az Elf Pictures mutatja be a magyar mozikban.