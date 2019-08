Nemzetközi díjat nyert a Néprajzi Múzeum két filmalkotása

A Néprajzi Múzeum két mozgóképes alkotása is díjat nyert a Múzeumok Nemzetközi Tanácsa (ICOM) által szervezett FAIMP 2.0 fesztiválon. A díjátadót szerdán rendezik meg Sanghajban, amelyen részt vesznek a filmek készítői, Csorba Judit és Koltay Erika.

A Múzeumok Nemzetközi Tanácsa audiovizuális szekciója, az AVICOM, évente megszervezi a FAIMP 2.0 fesztivált, amely a múzeumok és kulturális intézmények audiovizuális produkcióinak, innovatív multimédiás fejlesztéseinek és interaktív kiállítási installációinak seregszemléje. Ezen a nemzetközi szakmai megméretésen nyert díjat a Néprajzi Múzeum két alkotása.

A múzeum Tojásgyűjteménye költözésének előkészítési munkálatait bemutató, rövidfilm kategóriában díjazott „Fragile” fényt derít a több ezer darabot számláló kényes kollekció érdekességeire, szakmai műhelytitkaira – olvasható a múzeum hétfői közleményében.

A dokumentumfilm kategóriában versenyző „Ribbons and Branches” Maglód pünkösdi templomdíszítési szokásait mutatja be. A templomok májusfákkal történő pünkösdi díszítése középkori eredetű népszokás, amely a 19. század végére már csak néhány evangélikus településen maradt fenn.

A díjazott alkotók egyúttal a Pekingi Magyar Kulturális Intézet szervezésében megvalósuló konferencián is előadnak.

Magyar-kínai együttműködés

A közleményben felidézik, hogy a Néprajzi Múzeum még 2017-ben együttműködési megállapodást kötött a Kínai Nemzeti Néprajzi Múzeummal, majd 2018-ban Pekingben egy nemzetközi konferencián Kemecsi Lajos főigazgató tartott a budapesti Néprajzi Múzeum kínai gyűjteményét bemutató és elemző előadást. A múzeumi gyűjtemény értékeit és jellemzőit a kínai és magyar partnerintézmények által közösen indított néprajzi/antropológiai szakfolyóirat (Studies on Cultures Along the Silk Road) első számában megjelenő tanulmány is feltárta. Mint írják, a kibontakozó együttműködés a jövőben a két múzeum közötti kiállításcseréket, közös kutatási és publikációs projekteket eredményezhet.

Beszámolnak arról is, hogy bár a Néprajzi Múzeum jelenleg zárt ajtók mögött készül a költözésére, az intézmény Etnotube nevű YouTube-csatornáján futó kisfilmek a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé teszik a költözés fázisait, az egyes gyűjteményeket, aktuális kihívásokat, izgalmas felfedezéseket.

