Novemberben ismét látható az év legfontosabb színdarabja

A magyar történelem egyik legmeghatározóbb időszakát feldolgozó alkotás hamarosan a fővárosba érkezik.

November 16-án 19 órától a budapesti Duna Palotába érkezik az Udvari Kamaraszínház előadásában a Tizennyolc című színdarab.

A magyar nemzet történelmének nagyon sok meghatározó dátuma van, de 1918 kiemelt helyet foglal el ezek között. Száz évvel ezelőtt a magyar nemzet elvesztette hazájának kétharmadát. Az Udvari Kamaraszínház Tizennyolc című előadása a nagy háború utolsó évében játszódik, és lényegében a Magyar Királyság utolsó három napját mutatja be, ami 1918 októberének utolsó három napja volt – írja a 888.hu.

Az online portál Andrási Attila rendezővel még februárban beszélgetett a darab kapcsán, aki akkor a következőt mondta:

Azt várjuk az előadástól, hogy a történelem más szempontú megközelítése ne legyen halálos bűn.„

Az Udvari Kamaraszínház (Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház – MKUK) 2002-ben alakult, elsősorban Magyarországon tevékenykedő, délvidéki gyökerű társulat, a Magyar Teátrumi Társaság tagja. Alapítási céljának megfelelően az Udvari Kamaraszínház olyan programszínházi műhely, amely a jelenünket eredményező múltunkat viszi színre. A magas művészi színvonal mellett nagy hangsúlyt fektetnek a történeti hitelességre is – alapos kutatómunka előzi meg az előadások születését.

A Tizennyolc című darab cselekménye az olasz fronton indul, majd hirtelen a Németvölgyi temetőben találjuk magunkat, ahol az őszirózsás forradalmárok egy kis csapata Tisza István meggyilkolását készíti elő. És így halad előre a cselekmény, katonai rendeletek és jelentések, női furfangok és csábítások, kémkedések szövevényes hálójában. A cselekmény íve a Tisza István meggyilkolására való szervezkedéstől Tisza valós megöléséig tart. A helyszínek is gyorsan változnak: a honvédelmi minisztérium a gerince az előadás terének, ahol sok fontos döntés születik, valamint Károlyiék hatalomátvétele is itt történik az előadásban, de bepillanthatunk Wekerle Sándor hálószobájába is, vagy éppen az Astoria szálló erkélyére, ahol a forradalmárok a november 4-i felfordulást készítik elő.

Az előadás egy több mint egy évtizedes kutatómunka eredménye. A Magyar Királyság feldarabolása, az Osztrák-Magyar Monarchia megszűnte egy egész estés színházi előadást érdemel, hiszen akkora horderejű történelmi esemény. Az őszirózsás forradalmárok szellemi hátterének feldolgozása lényegében napjainkban kezdődött el. A társulat a következőt írja a darab kapcsán:

”A Hadtörténeti Levéltárban Lukachich tábornok emlékiratait találtuk meg, aki részletesen ír pl. az ún. lánchídi csatáról, ami lényegében a katonai sorfalra leadott lövésekkel kezdődött, vagyis provokációval, és ennek a provokációnak a célja nem volt más, mint a forradalom mártírjainak megteremtése. Így máris új megvilágításba kerül az őszirózsás forradalom megítélése.„

Az Udvari Kamaraszínház jelen pillanatban az egyetlen olyan társulat a Kárpát-medencében, amelyik megemlékezik a száz éve történt, a magyar nemzetre pusztító hatással bíró eseményekről. A Tizennyolc c. előadással az a céljuk, hogy elinduljon egy párbeszéd, elsősorban a konkrét történelmi események kapcsán.