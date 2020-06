A versenyprogramban idén hat város nyolc népszerű előadása mutatkozik be.

Nyár végére halasztják a hagyományos Városmajori Színházi Szemlét – a versenyprogramban idén hat város nyolc népszerű előadása mutatkozik be

Ismét a legjobb vidéki és határon túli szórakoztató, klasszikus, magas művészi igénnyel színre vitt előadások érkeznek a Városmajori Színházi Szemle fővárosi seregszemléjére, amelynek programja idén is különös kincseket rejt. A kedvelt és széles körben népszerűséget élvező színházi esemény idei versenyprogramjában a miskolci, győri és tatabányai, valamint a határon túli magyar teátrumok képviseletében a szabadkai, temesvári és nagyváradi színházak izgalmas előadásai és rendezései kerülnek színre.

Az eredetileg júniusra meghirdetett programot, tekintettel az idei rendhagyó körülményekre, új időpontban, a nyár végén, illetve szeptember első felében, augusztus 24-e és szeptember 11-e között láthatja a nagyérdemű a Városmajori Szabadtéri Színpadon.

A Városmajori Színházi Szemle minden nyáron remek alkalmat teremt, hogy a főváros közönsége is találkozhasson a legjobb vidéki és határon túli előadásokkal. A verseny programjában most is a legjobb zenés, szórakoztató és klasszikus előadások mutatkoznak be a Városmajori Színpadon, a profil és arculatváltás alatt álló hangulatos budai játszóhelyen, amelyet márciustól Benkő Nóra vezet. A Szemle, mint figyelemre méltó szakmai esemény békeidőben is a színházkedvelők nyári oázisaként funkcionált, ami hatványozottan igaz a karantén nélkülözéssel teli hónapjait követően.

Krimi, dráma, bohózat, szerelmi história, vígjáték és halhatatlan klasszikusok: a program közös nevezője most is a minőség. Az idei szemlét a tatabányai Jászai Mari Színház – Népház társulata egy autista fiúról szóló izgalmas és megható történettel nyitja meg, A kutya különös esete az éjszakában című darab Guelmino Sándor rendezésében augusztus 24-én lesz látható a Városmajori Szabadtéri Színpadon.

A Miskolci Nemzeti Színház társulata augusztus 26-án, a Mohácsi testvérek Shakespeare nyomán írt és nem súlyosabb témáról, mint a gyűlöletről szóló vígjátékával, A velencei kalmárral térnek vissza a fővárosi szemlére.

A Győri Nemzeti Színház egy örökzöld Agatha Christie krimivel, a Váratlan vendéggel és ígéretes szereposztással zárja a szemle augusztusi programját.

Igazi meglepetés lesz a temesvári és nagyváradi teátrumok két-két előadása szeptember elején: egy teljesen valószerű játék az őrületről, azaz Pirandello IV. Henrike, a megkerülhetetlen alapkérdéssel: honnan tudjuk, meddig tart a normalitás és hol kezdődik a téboly, illetve Mladenovic újragondolt meséi egy mesék nélküli, titoktalanított és összeszemetelt világról, azaz a Hattyúk tava újratöltve. Mindezekről és mindezeken két egymást követő estén, szeptember 3-án és 4-én együtt töprenghetünk és mulathatunk a temesvári társulat kiváló színészeivel.

A Szabadkai Népszínház Magyar Társulata Szép Ernő híres-neves és szerelmetes históriájával a Lila ákáccal érkezik szeptember 7-én.

A két utolsó szemlés előadás a nagyváradi Szigligeti Színház társulatának remeklése lesz, akikkel szeptember 9-én az elmésségéről és rekeszizomszaggató futamairól ismert Heltai Jenő Naftalinját élvezheti a budapesti közönség, a szemlezáró előadásra pedig szeptember 11-én kerül sor A mizantróppal, ami ugyancsak gyűlöletkomédia, méghozzá Novák Eszter rendezésében és amelyről nem könnyű eldönteni, hogy nevessünk vagy inkább sírjunk rajta – illetve önmagunkon.

Az idei szemle könnyed, ugyanakkor igényes szórakozást ígérő darabjait szakmai csapat válogatta az elmúlt évek legjobbnak ítélt, nem budapesti kőszínházi kínálatból, alkalmazkodva a városmajori színpad technikai lehetőségeihez. A résztvevő előadásokat elbíráló szakmai zsűri több kategóriában oszt ki díjakat, a zsűri tagjainak névsorát későbbi időpontban közöljük.