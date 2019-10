Október végétől látogatható a Millennium Háza és a Rózsakert (videó)

Interaktív kiállítással, századfordulós hangulatú kávéházzal, eredeti pompájában nyílik meg a Liget egyik legrégebbi épülete.

A fővárosba utazóknak érdemes lesz ellátogatniuk a Városligetbe a jövőben, ahol számos impozáns helyszín és színvonalas program várja ezentúl az érdeklődőket.

A Liget Budapest Projekt keretében befejeződött a több mint 130 éves, az elmúlt évtizedekben egyre leromlottabb állapotba került egykori Olof Palme Ház, a Városliget egyik legrégebbi és legimpozánsabb épületének műemléki rekonstrukciója.

„A régi pompájában felújított épület Millennium Házaként, az őszi tanítási szünet első napján, október 26-án megnyitja kapuit a látogatók előtt”

– jelentette be Baán László miniszteri biztos.

Az épületben egy, a Városliget aranykorát bemutató interaktív kiállítás, valamint egy századfordulós hangulatú, Zsolnay kerámiákkal díszített kávéház várja a látogatókat.

A főbejárata elé a park tájépítészeti megújításának részeként egy 1500 tőből álló rózsakertet is kialakítottak, melynek központi eleme egy új, az épület gazdag homlokzati díszítésével harmonizáló Zsolnay szökőkút.

„A Millennium Háza néven újjászülető intézmény jelképe a Liget Budapest projekt alapvető célkitűzésének: a régi értékek megőrzésének és egyben legkorszerűbb módon történő megújításának” – hangsúlyozta Baán László.

„A cél az volt, hogy a Millennium Háza megtalálja a helyét a jövő Ligetében, és ne csupán a múlt fényét újra megidéző egyik ékköve, de élő, tartalmas, látogatott tere is legyen a Városligetben létrejövő új kulturális negyednek” – tette hozzá a miniszteri biztos.

Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója kiemelte, hogy hosszú évtizedek után végre méltó állapotban és méltó funkcióval kapja vissza a közönség a sokáig elhanyagolt állapotban lévő, üresen álló épületet.

A homlokzaton több tucat restaurátor munkája nyomán újultak meg a gazdag Zsolnay díszítések, a belsőépítészeti kialakítás során pedig elbontották az utólagos toldásokat, így visszaállítva az eredeti térszerkezetet.

Elkészült az új tetőzet is, mely az épület két szárnya fölött hatalmas üvegfelületeket kapott, így természetes fény is bevilágítja a belső tereket. Az épület főbejárata visszakerült az eredeti, Hermina út felé néző oldalra.

Sághi Attila, a Városliget Zrt. műszaki vezérigazgató helyettese elmondta: “Szerethető és időtálló épületeket akartak építeni elődeink, gondolva az utánuk jövő nemzedékekre is. Úgy vélem, a Millennium Háza mindezt képviseli, egyszerre példa az igényességre, a szerethetőségre, a maradandóságra és a gondoskodásra is.”

Petri Lukács Ádám, a Millennium Házában megvalósult kiállítás kurátora arról beszélt, hogy ez az elsősorban a fiatal korosztályokra fókuszáló tárlat a gyerekbarát Liget újabb állomása is, hiszen az iskolások számára vonzó platformokon mutatja be a Liget megszületését, történetének legfontosabb mozzanatait, jellegzetes épületeit, a 19. és 20. század fordulójának korát meghaladó megoldásait.

Gyorgyevics Benedek vezérigazgató kiemelte, hogy 2019 az átadások éve a Városligetben, hiszen idén a Liget Budapest Projektnek több eleme is elkészül. Nyáron már átadták az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ épületét, idén ősszel pedig a Millennium Háza és a hozzá kapcsolódó Rózsakert mellett a családok az ország egyik legnagyobb és legkomplexebb játszóterét, a városligeti új Nagyjátszóteret is birtokba vehetik és elkészült a komáromi Csillagerőd tejes körűen megújított épülete is.

Baán László miniszteri biztos továbbá elmondta, hogy a Liget Budapest Projektnek köszönhetően épített örökségünk számos kiemelkedő elemének mentése, megújítása valósulhatott meg.

A Szépművészeti Múzeum történetének legátfogóbb rekonstrukcióját követően újra régi pompájában látható a második világháborúban megsérült, s így több mint 70 évig lezárt Román Csarnok, melynek megújítása az elmúlt évek egyik legnagyobb szabású restaurálási projektje volt.

Mindezek mellett a komáromi Csillagerőd felújításával szintén egy fontos és különleges történeti épületrendszer nyerte vissza eredeti megjelenését, amely a Szépművészeti Múzeum szobormásolati gyűjteményének jövő tavaszi megnyitásával ráadásul egy új, izgalmas kulturális funkcióval gazdagodik.

Borítókép: Baán László, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa (b2) és Gyorgyevics Benedek, a projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója (b) a program keretében megújuló Millennium Háza (volt Olof Palme Ház) előtt a Városligetben