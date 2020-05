Online látogatható az Országház több nevezetes helyszíne

A virtuális látogatás során megcsodálhatók a kupolacsarnokban őrzött koronázási jelvényekről készült részletgazdag felvételek is.

Online fedezhetik fel az érdeklődők az Országház nevezetes helyszíneit a Virtuális Országház projekt keretében.

Elsőként a kupolacsarnokot, a képviselőházi és a főrendiházi társalgót, valamint a ritkán látogatható Munkácsy-termet mutatják be a látogatóknak – közölte az Országgyűlés Hivatalának Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága hétfőn.

A virtuális látogatás során megcsodálhatók a kupolacsarnokban őrzött koronázási jelvényekről készült részletgazdag felvételek, amelyeken felfedezhetők a jelképek apró, szabad szemmel alig látható részletei is.

A főrendiházi és a képviselőházi társalgó részletes bemutatásából a látogatók megismerhetik e termek funkcióját és az ott lévő szobrokat. A Munkácsy-teremben pedig közelről szemügyre vehetik Munkácsy Mihály Honfoglalás című alkotását, mely az Országház legmonumentálisabb olajfestménye – írják a közleményben.

A parlament.hu weboldalról elérhető az Országgyűlési Múzeum tárlatvezetése is a magyar parlamentarizmus történetéről A magyar törvényhozás ezer éve címmel.

A közlemény szerint virtuális formában megtekinthető a Kossuth téren található In memoriam 1956. október 25. emlékhely és kiállítás is. A tárlat különlegessége, hogy a Kossuth téri eseményeket nemcsak a földalatti kiállítótérben mutatja be, hanem a téren is.

Így megtekinthetők például azok a helyszínek (a szovjet T-54-es harckocsik, az államvédelmi egységek és a határőr alakulatok elhelyezkedése), ahonnan feltételezhetően sortüzet adtak le a téren összegyűlt fegyvertelen civilekre.

Emellett az Országgyűlési Múzeum kisfilmek formájában dolgozta fel a magyar történelem, a parlamentarizmus és az állampolgári ismeretek kulcskérdéseit. A videók az Országház Filmműhely YouTube-csatornán érhetők el – olvasható a közleményben.