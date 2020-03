Online tigrisgyűjtést is szervez a Néprajzi Múzeum (videó)

A Néprajzi Múzeum folytatja online jelenlétének erősítését, amelyet már korábban elindított, hogy a költözés-előkészítés időszaka alatt is kapcsolatban maradjon a látogatókkal: az újdonságok között megtalálhatók múzeumpedagógiai anyagok, videósorozatok és online „tigrisgyűjtés” is.

A Tigris a múzeumban virtuális tigriskiállítás egy közösségi gyűjtemény, amely nemcsak azt a kérdést feszegeti, hogy mi ma a múzeum szerepe, hanem bizonyítja: kiállítás nélkül is lehet múzeumot csinálni. A Nem a tigris nevű nyilvános Facebook-csoportban önkéntes közösségi „tigrisgyűjtés” zajlik, több mint 300 taggal. Az eredmény egy virtuális tigriskiállítás, amely naponta egy tigrissel gyarapodik. A cél egy 999 tigrisből álló – műtárgy nélküli – múzeumi gyűjtemény – írják a múzeum keddi közleményében.

Mint hozzáteszik, a Néprajzi Múzeum munkatársai az elmúlt években több digitális oktatás segédanyagot dolgoztak ki, amelyek körét bővítik most a szakemberek a múzeum gyűjteményében található műtárgyak, archív fotók, rajzok és filmek segítségével.

Az intézmény Raktártúrák és Életünk napjai néven indított filmsorozatai is folytatódnak a Youtube-on, és újabb epizódokat mutatnak be a költözés-előkészítés időszakából.

A közlemény szerint nemrégiben fejeződött be az a képdigitalizáció, amely során több mint 35 ezer fénykép és rajz számítógépes rögzítését végezték el. Lezárult a nitrocellulóz alapú negatívok másfél évtizede folyó szkennelése és befotózása, digitális másolat készült az üvegnegatív állomány bizonyos egységeiről, valamint a rajzgyűjtemény ceruzarajzait, akvarelljeit, hímzésmintákat és századelős kutatók mintarajzait is digitalizálták, folyamatosan kerülnek fel az intézmény szabadon böngészhető online adatbázisába, emellett egy részük a múzeum új épületébe készülő állandó kiállításban is látható lesz.

Jelenleg csaknem 100 ezer műtárgy, több mint 12 ezer hangzó anyag, többségében népzenei dallam, 11 ezer 450 rajz, festmény, képeslap, csaknem 40 ezer fénykép és dia, 290 kézirat mellett 150 film között lehet válogatni, miközben folyamatosan töltik fel a szakemberek az újabb anyagokat.