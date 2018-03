Pekingtől Prágáig emlékeznek a forradalomra

Világszerte kiállításokkal, szavalással, koncertekkel és történelmi versenyekkel emlékeznek meg az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulójáról.

Petőfi Sándor azeri nyelvű 12 költeményéből nyílik kiállítás a bakui metróban. A forradalmár költő alkotói korszakait és a szabadság utáni vágyát tükröző költeményeken keresztül Magyarország meghatározó történelmi eseményét is megismerhetik az érdeklődők. Azerbajdzsán első, metró kocsikban megvalósuló kulturális kiállítását a bakui magyar nagykövetség szervezésében tekintheti meg a közönség – közölte a KKM-Balassi Intézet szerdán az MTI-vel.

New Yorkban emléktáblát avatnak Kossuth Zsuzsa síremlékénél a First Presbytarian Church-ben a Főkonzulátus és a New York-i Magyar Kulturális Központ – Balassi Intézet jóvoltából. Kossuth Lajos legfiatalabb nővérének az emléktábláját pénteken avatják fel.

A Londoni Magyar Kulturális Központ csütörtökön forradalmi flashmobot rendez, amelynek keretében pesti helyszínek elevenednek meg London belvárosában. Petőfi Sándort megszemélyesítve Alec Bennie színész szavalja el a Nemzeti Dalt a British Museum lépcsőjén, majd a Folktone Banda és a Csillagszeműek Anglia néptáncosai járnak verbunkot az Oxford Streeten, ahol a reformkori magyar nemesség kíséretében vonulnak végig a forradalom eszméit hirdető transzparensekkel. Útközben a csoport betér majd kávéházakba is, illetve „Petőfi” felolvassa a 12 pontot a Hyde Parkban található Speakers Cornernél.

A Római Magyar Akadémia (RMA) szervezésében csütörtökön megkoszorúzzák Türr István szobrát, majd pénteken Aba-Novák Vilmos, Molnár C. Pál, Pátzay Pál, Szőnyi István alkotásaiból nyílik kiállítás Az első lépések – a Római Magyar Akadémia első ösztöndíjasainak művei címmel.

Isztambulban Derecskey János, a szabadságharc bukása után török földre menekült honvédszázados leszármazottja, Ö. Emre Eksi tesz magyar állampolgársági esküt az Isztambuli Főkonzulátus és magyar kulturális központ csütörtöki ünnepi rendezvényeinek keretében, majd a török földre menekült magyar honvédekről szóló kiállítás megnyitójára kerül sor.

Pekingben forradalmi szavalóversenyt rendeznek, ahol pekingi és tiencsini magyar szakos hallgatók Petőfi-költeményeket szavalnak magyarul, majd Terék József és zenésztársai közreműködésével a tárogatót ismerhetik meg a pekingi diákok.

Bukarestben Hátrahagyottak emlékezete címmel nyílik kiállítás, amely az aradi vértanúk feleségeinek, menyasszonyainak történetét, tragédiáját eleveníti fel. A megnyitó után Demény Balázs zongoraművész ünnepi hangversenye követi.

Sepsiszentgyörgyön több mint 1000 huszárfigura, 300 ló és számtalan ágyú várja a látogatókat a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron termében, a finnországi Ouluban Szilvay Réka hegedűművész és Marosvári Péter orgonaművész ad koncertet, magyar filmválogatások és Sarkadi Bence bábművész marionett-előadása mellett.

A Prágai Magyar Intézet ünnepi programsorozatának keretében szombaton rendhagyó magyar történelemórát tartanak, március 22-én pedig Bereményi Géza A hídember című filmjét vetítik le.

Párizsban Csapó Csaba történész elemzi a forradalom időszakának történelmi eseményeit, majd koncertet ad a Párizsi Francia-Magyar Kórus Rechner-Boda Gabriella karnagy vezényletével, és a pécsi Zengő Együttes Bergics Lajos vezetésével.

Bécsben koszorúzással egybekötött ünnepi megemlékezést tartanak Bessenyei György testőríró szobránál, Kairóban az Ain Samsz Egyetem magyar nyelvet tanuló egyiptomi hallgatóinak szavalatával rendeznek koncerttel egybekötött ünnepi megemlékezést, amelyet a Kincsem című film vetítésével zárnak.

Tallinnban a Tartui Ifjúsági Kórus énekel Kodály-dalokat, Pozsonyban Petőfi Sándor szobránál tartanak koszorúzással egybekötött ünnepi megemlékezést, Varsóban filmvetítés, kiállítás és magyar-lengyel történelmi ifjúsági vetélkedővel színesített ünnepi eseménysorozatra kerül sor.

Zágrábban Petőfi Sándor emléktábláját koszorúzzák meg, Brüsszelben Kossuth Lajos édesanyja, Wéber Karolina emlékművénél és Jósika Miklós emléktáblájánál tartanak ünnepi megemlékezést, a luxemburgi Weimerskirchi Parhome színpadán pedig az Olvastam költőtárs című egyfelvonásos, zenével kísért lírai előadásban a Debreceni Csokonai Színház színművészei Arany és Petőfi levelezésén keresztül mutatják be a költőket, szombaton pedig a Jósika-háztól induló forradalmi emlékséta várja az érdeklődőket.