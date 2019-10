Sylvia Plachy fekete-fehér képeiből nyílik kiállítás a Műcsarnokban

A kiállított csaknem 50 felvételen feltűnik többek között Andrej Tarkovszkij, Michelangelo Antonioni, és Pedro Almodóvar is.

Sylvia Plachy magyar származású amerikai fotográfus képeiből Dalok fekete-fehérben címmel nyílik kiállítás a Műcsarnokban Budapesten.

„A szívemhez közel álló képeket válogattam össze ehhez a kiállításhoz” – mondta el Sylvia Plachy a kiállítás csütörtöki sajtóbejárásán.

Hozzátette: az első gondolata az volt, hogy csak boldogságot sugárzó fényképeket fog kiállítani, de végül úgy döntött, nem tudja kihagyni „az élet másik oldalát” sem.

Sylvia Plachy Budapesten született a második világháború alatt. Tizenhárom évesen, az 1956-os forradalom után szüleivel, lovaskocsiba rejtőzve szökött nyugatra. Két évvel a menekülés után a családjával New Jersey-ben, majd New York Queens negyedében telepedett le. Egy fotós kurzus hatására ott ismerkedett meg André Kertésszel, akivel egészen annak haláláig barátságban maradt.

1974-től Sylvia Plachy 30 éven keresztül dolgozott fotográfusként a neves New York-i Village Voice hetilapnak. Saját, a címlapon is megjelenő rovatában nyolc évig egy-egy képben mesélt az amerikai metropoliszról. Ezekből a képekből összeválogatott albuma egy Tom Waits lemezzel jelent meg 1990-ben, és elnyerte az Infinity-díjat. 2004-ben elnyerte a Golden Light-díjat az Önarckép hazatérő tehenekkel című albumáért.

„Ez a kiállítás semmi másról nem szól, mint olyan pillanatokról, amelyeket meg kellett őriznem. Vagy mert csodálatosan szépek, vagy mert meghatóak voltak” – fogalmazott a művész, aki kitért arra is: annyira hajlamos „beleesni” a pillanatba, hogy a legtöbbször nem is emlékszik, hol és mikor készültek a felvételei.

A kiállított csaknem 50 felvételen feltűnik többek között Andrej Tarkovszkij, Michelangelo Antonioni, Pedro Almodóvar, Giancarlo Giannini, Margaret Atwood kanadai írónő és Khatia Buniatishvili grúz-francia zongorista is. Az egyik New York-i felvételen a fotográfus fia, Adrien Brody Oscar-díjas színész látható tinédzserként.

Sylvia Plachy fotói rendszeresen jelennek meg a The New Yorker, a New York Times, a Vogue, a Newsweek és más magazinok hasábjain. Munkái számos rangos kiállítóhelyen voltak már láthatóak New Yorktól Tokióig. Magyarországon eddig három kiállítása volt.

A Dalok fekete-fehérben című tárlat október 4. és november 24. között látogatható a Műcsarnok Kamaratermében. Sylvia Plachy október 4-én, pénteken kora este tárlatvezetést tart a kiállításban.

Borítókép: youtube.com